Entre los 30 candidatos al Balón de Oro y los aspirantes a los otros premios que France Football entregará al margen del galardón principal, solo hay dos futbolistas que militan en la Serie A: Lautaro Martínez, capitán del Inter (entre los 30), y Kerim Alajbegović (entre las nominaciones al premio al mejor joven). Por un lado está el argentino nacido en 1997, ganador de Scudettos, del Mundial y máximo goleador; por otro, el joven talento de la Juventus, que hasta ahora solo ha sentado las bases de una carrera potencialmente importante. En la Juventus no hay otros jugadores que, por rendimiento, se hayan acercado siquiera a ser tenidos en cuenta.





Este reconocimiento, y las credenciales con las que el nacido en 2007 se presentó en Turín, sin olvidar sus buenas actuaciones en el Mundial con la camiseta de Bosnia, serían suficientes para hacer pensar a la Juventus, y a Luciano Spalletti, en apostar a ojos cerrados por Alajbegović. Y no es que en Turín no estén convencidos de ello, empezando por Frederic Massara, director deportivo de la Juventus.



