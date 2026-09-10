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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus, Alajbegović y otros 10: el bosnio es el único jugador de la Juventus con proyección internacional

Juventus
K. Alajbegovic

El bosnio es el único jugador de la Juventus que tiene

Entre los 30 candidatos al Balón de Oro y los aspirantes a los otros premios que France Football entregará al margen del galardón principal, solo hay dos futbolistas que militan en la Serie A: Lautaro Martínez, capitán del Inter (entre los 30), y Kerim Alajbegović (entre las nominaciones al premio al mejor joven). Por un lado está el argentino nacido en 1997, ganador de Scudettos, del Mundial y máximo goleador; por otro, el joven talento de la Juventus, que hasta ahora solo ha sentado las bases de una carrera potencialmente importante. En la Juventus no hay otros jugadores que, por rendimiento, se hayan acercado siquiera a ser tenidos en cuenta.


Este reconocimiento, y las credenciales con las que el nacido en 2007 se presentó en Turín, sin olvidar sus buenas actuaciones en el Mundial con la camiseta de Bosnia, serían suficientes para hacer pensar a la Juventus, y a Luciano Spalletti, en apostar a ojos cerrados por Alajbegović. Y no es que en Turín no estén convencidos de ello, empezando por Frederic Massara, director deportivo de la Juventus.


  • Hasta ahora, Alajbegović ha sido incorporado al equipo de manera gradual: en el banquillo durante 90 minutos contra el Frosinone, en el campo durante 33 minutos ante el Parma entrando desde el banquillo, y en el campo durante 64 minutos frente al Milan partiendo como titular. Contra el Milan, Alajbegović jugó una buena primera media hora, arrancando desde la izquierda y yéndose hacia dentro, para luego ir perdiendo fuerza con el paso de los minutos, hasta ser sustituido por Boga.


    Teniendo en cuenta también las lesiones de Yildiz, que regresará en noviembre, y del propio Boga, baja durante cerca de un mes, la Juventus en este momento debe dar una confianza incondicional a Alajbegović, por dos motivos complementarios: por necesidad y por convicción, porque sería cuanto menos extraño no hacer jugar a uno de los dos únicos futbolistas de la Serie A tenidos en cuenta por los premios de France Football.


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  • En una Juventus a la que le cuesta generar juego, ocasiones y goles, Alajbegović debe encontrar espacio con continuidad, tanto por el momento actual como por el futuro. Con 18 años (cumplirá 19 el 21 de septiembre), 44 partidos y 13 goles con el Salzburgo la pasada temporada, además de 14 partidos y 2 goles con la selección, el bosnio debe ser uno de los pilares sobre los que reconstruir una Juventus ganadora, tanto con la ausencia de Yildiz como cuando el turco vuelva a estar disponible, y en ese caso le tocará a Spalletti encontrar la manera y las soluciones para hacer coexistir a los dos talentos. Alajbegovic y Yildiz son los únicos dos jugadores de la Juventus con perspectiva internacional: en este momento, con el turco fuera, el bosnio es el único.


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