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CM grafica Alajbegovic 16 9
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Juventus, Alajbegovic, séptimo del mundo entre los jóvenes: siempre juega, sea cual sea el sistema de juego

K. Alajbegovic
Juventus
Serie A

El bosnio era el único jugador de la Juventus entre los nominados al Premio Kopa en la gala del Balón de Oro.

Entre los nominados a los numerosos premios entregados en la gala londinense en la que se concedió el Balón de Oro, el único jugador de la Juventus presente era Kerim Alajbegovic, incluido entre los candidatos al Premio Kopa al mejor jugador joven. Al final, el bosnio nacido en 2007 quedó séptimo. Esta fue la clasificación final: 1. Yamal, 2. Cubarsi, 3. Zaire-Emery, 4. Lennart Karl, 5. Yan Diomande, 6. Ayyoub Bouaddi, 7. Kerim Alajbegovic, 8. Junior Kroupi, 9. Ibrahim Maza, 10. Johan Manzambi. No está mal para un talento al que la Juventus incorporó en verano tras imponerse a la competencia del Arsenal, también gracias a la ayuda de Miralem Pjanic.


Alajbegovic había empezado bien la temporada, pero después fue a menos, en parte por errores propios, aunque sobre todo por la crisis del equipo. A ello se sumó el cambio de sistema que adoptó Luciano Spalletti tras la derrota ante la Lazio: un 3-5-2 que ofrece más cobertura defensiva, pero que sacrifica a los numerosos jugadores de banda de la plantilla de la Juventus, empezando precisamente por Alajbegovic. Esta noche, en Génova, la Juve volverá a utilizar el 3-5-2, un sistema en el que el bosnio podría tener sitio desde el primer minuto jugando entre los dos delanteros, quizá más retrasado que el titular, que debería ser Nick Woltemade. O bien podría entrar durante el partido con un cambio del 3-5-2 al 3-4-2-1.


  • ALAJBEGOVIC EN EL 3-5-2 Y EN EL 3-4-2-1

    En la rueda de prensa previa al partido, Spalletti habló así de Alajbegovic y del esquema: «¿Cómo puede encajar el bosnio en las rotaciones del 3-5-2? Es una pregunta pertinente, porque el 3-5-2 parte en cierta medida de la valoración de los jugadores y, naturalmente, no hace olvidar la composición de nuestra plantilla. No hay que perjudicar a quienes tienen características diferentes, porque basta una pequeñísima rotación para que se convierta en un 3-4-2-1. En las dos posiciones por detrás del delantero pueden jugar todos. También se puede hacer con Kolo Muani, que puede ocupar ese espacio intermedio, jugar más como mediapunta o más como delantero por fuera. Alajbegovic es uno de esos jugadores».


    Se puede empezar de una manera y terminar de otra, pero sin cambios drásticos (nada de defensa de cuatro, por ejemplo), con pequeños ajustes o «rotaciones mínimas», como las llama Spalletti. En ese sentido, será fundamental la aportación de quienes salgan desde el banquillo. Spalletti añadió: «Arriba es posible cambiar algo. Sobre todo teniendo en cuenta los 5 cambios. Es fácil identificar a los 16 que jugarán; lo importante es entender cómo afrontarán sus 20 minutos los que entren desde el banquillo». En otras palabras: primero se protege el equipo y no se asumen riesgos; después, en el tramo final del partido, se intenta marcar la diferencia recurriendo a la calidad técnica de un banquillo que el Genoa de De Rossi («el brazo armado» de Spalletti en la Roma) no puede permitirse.


  • UN TALENTO QUE NO HAY QUE PERDER DE VISTA

    En este contexto, ¿puede Alajbegovic tener sitio desde el minuto 1 o solo con el partido ya en marcha? Más allá de la situación actual, Spalletti y la Juventus (y Frederic Massara en particular) son conscientes de que el exjugador del Salzburgo es un talento por el que es imprescindible apostar. El número 17 había empezado bien la temporada, mostrando su clase y su gran potencial, como también se había visto con su selección, pero sus últimos partidos han ofrecido señales opuestas. Alajbegovic también ha puesto de su parte, por supuesto, pero cabe preguntarse si la inestabilidad del equipo, los cambios de sistema (en particular al 3-5-2, como se ha dicho), las dudas sobre el futuro del entrenador y las dificultades de los más veteranos, quienes en teoría deberían guiar al grupo, están afectando ahora negativamente a su integración. Una situación que la Juventus debe tratar de evitar por todos los medios. En otras palabras: es mejor dar más oportunidades a un joven de 19 años con potencial para ser un campeón, incluso a riesgo de que cometa errores propios de la inexperiencia, que a jugadores cuyos límites (muchos) y cualidades (pocas) son evidentes y conocidos.


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