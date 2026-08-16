Falta una semana para el debut de la Juventus en el campeonato de la Serie A 2026-27. El domingo 23 de agosto a las 18.30, la Juventus de Luciano Spalletti visitará al Frosinone en el primer partido oficial de la nueva temporada. Mañana la Juve jugará su último amistoso de verano, con el duelo en familia contra la Juventus Next Gen, y después comenzará oficialmente la cuenta atrás de cara al próximo domingo. A siete días del debut, veamos qué funciona y qué no funciona en la Juventus, tanto en lo que respecta al campo como en lo que concierne al mercado.
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Juventus, a una semana del inicio: qué funciona y qué no, entre el campo y el mercado de fichajes
CAMPO, LO QUE FUNCIONA
La defensa de la Juventus funciona, el centro del campo y el ataque menos. En todos los amistosos disputados ha concedido poquísimas ocasiones a los rivales, y en seis amistosos solo ha encajado goles (dos) contra el Inter. En el centro del campo, Douglas Luiz ha sido de los mejores de esta pretemporada y, salvo sorpresas, va camino de la confirmación. También fueron buenas la personalidad y la eficacia mostradas por el nuevo fichaje Celik, mientras que arriba el más incisivo y emprendedor ha sido Conceicao.
CAMPO, QUÉ NO FUNCIONA
La portería es un punto delicado, en particular en lo que respecta a Di Gregorio. Tanto él como Perin han sido poco exigidos por los rivales, pero el ex del Monza ha encajado los únicos dos goles recibidos por la Juventus en la pretemporada, ante el Inter, con un doble agravante: en el gol de Dimarco se lanza tarde, y en el de Diouf intenta una parada torpe y manda casi él solo el balón a la red. La conexión entre Alajbegovic y Yildiz todavía necesita rodaje: el riesgo es que ambos se pisen, porque les gusta ocupar las mismas zonas del campo. Por último, el verdadero problema, que la Juventus también tuvo la temporada pasada: falta un delantero centro de área, algo que Kolo Muani no es.
Mercado, qué funciona
La Juventus ha trabajado bien sobre todo en defensa, donde Celik y Lucumí representan dos certezas. El ex Roma por su polivalencia y su capacidad para ocupar varios roles, una característica muy apreciada por los entrenadores. El ex Bologna, en cambio, es un fichaje que garantiza físico y experiencia, y completa la nómina de centrales zurdos, ofreciendo sobre el papel mayores garantías que Kelly. Por último, Alajbegovic representa una incorporación de futuro muy importante, y es el tipo de jugador capaz también de reavivar el entusiasmo de los aficionados, escarmentados en los últimos años por tantos fichajes caros pero decepcionantes.
MERCADO, QUÉ NO FUNCIONA
La lista de las cosas que no funcionan en el mercado es larga. Antes que nada está la cuestión de la portería, que está adquiriendo tintes surrealistas. Después de acariciar las opciones de Alisson, Svilar y Dibu Martinez, y manteniendo siempre a Vicario como alternativa, la Juventus de repente viró hacia Suzuki, una operación que en cierto momento se complicó hasta desvanecerse. En las últimas horas los rumores hablan de un regreso a por Martinez, pero lo cierto es que el 16 de agosto, a una semana de la primera jornada de liga, la Juventus aún no tiene un nuevo portero titular. Y pensar que habría sido lo primero que tocarían en el mercado.
Además, todavía falta un organizador en el centro del campo, y al parecer la Juventus podría recurrir al intento de reciclaje de Douglas Luiz. Y todavía falta el sustituto de Vlahovic, que no es Kolo Muani. El francés es un buen delantero, y es un buen fichaje, pero le gusta moverse por todo el frente de ataque, no es un delantero centro de área.
Por último, está el capítulo de los descartes: resuelto Openda, en la plantilla de la Juventus todavía hay una larga serie de elementos de los que el club querría prescindir, pero que por distintos problemas (coste del traspaso demasiado alto, salario demasiado alto, falta de pretendientes) corren el riesgo de ser de difícil colocación: Di Gregorio, Rugani, Kooomeiners, Arthur, Milik, Zhegrova y David.
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