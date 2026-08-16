La lista de las cosas que no funcionan en el mercado es larga. Antes que nada está la cuestión de la portería, que está adquiriendo tintes surrealistas. Después de acariciar las opciones de Alisson, Svilar y Dibu Martinez, y manteniendo siempre a Vicario como alternativa, la Juventus de repente viró hacia Suzuki, una operación que en cierto momento se complicó hasta desvanecerse. En las últimas horas los rumores hablan de un regreso a por Martinez, pero lo cierto es que el 16 de agosto, a una semana de la primera jornada de liga, la Juventus aún no tiene un nuevo portero titular. Y pensar que habría sido lo primero que tocarían en el mercado.





Además, todavía falta un organizador en el centro del campo, y al parecer la Juventus podría recurrir al intento de reciclaje de Douglas Luiz. Y todavía falta el sustituto de Vlahovic, que no es Kolo Muani. El francés es un buen delantero, y es un buen fichaje, pero le gusta moverse por todo el frente de ataque, no es un delantero centro de área.





Por último, está el capítulo de los descartes: resuelto Openda, en la plantilla de la Juventus todavía hay una larga serie de elementos de los que el club querría prescindir, pero que por distintos problemas (coste del traspaso demasiado alto, salario demasiado alto, falta de pretendientes) corren el riesgo de ser de difícil colocación: Di Gregorio, Rugani, Kooomeiners, Arthur, Milik, Zhegrova y David.



















