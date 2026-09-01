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Tagliafico(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus, a por Tagliafico: llegará si se va Cabal

Juventus
Fichajes
Nicolás Tagliafico
J. Cabal

En las últimas horas del mercado, intento de la Juventus de dar a Spalletti una alternativa más en la banda izquierda

La Juventus mira al mercado en estas últimas horas para completar el carril izquierdo y pone en el punto de mira a Nicolás Tagliafico. El lateral argentino es un perfil que gusta a la dirección de la Juventus y podría convertirse en una opción concreta en las últimas fases de la sesión estival del mercado de fichajes, sobre todo en caso de que Juan Cabal dejara Turín.


La posible llegada del experimentado defensor tendría una lógica precisa dentro de las rotaciones de Luciano Spalletti. Tagliafico, nacido en 1992, aportaría de hecho experiencia internacional, personalidad y fiabilidad, características especialmente apreciadas por el técnico. La idea de la Juventus sería añadir un elemento de experiencia a la plantilla, capaz de alternarse en la banda izquierda y garantizar una mayor profundidad en las opciones.


  • CONDICIONES FAVORABLES

    Por el momento, en el carril izquierdo, Spalletti puede contar principalmente con Andrea Cambiaso, mientras que en las últimas apariciones también ha adaptado a Zeki Celik, alineado como titular precisamente en esa banda en el duelo contra el Parma. La incorporación de Tagliafico permitiría, por tanto, contar con una solución más natural en el puesto y, sobre todo, con un jugador acostumbrado a soportar la presión de los grandes partidos.


    La vía también podría volverse interesante desde el punto de vista de la fórmula. Tagliafico tiene contrato con el Lyon hasta el 30 de junio de 2027: un vencimiento relativamente cercano que podría favorecer una operación en calidad de cedido, eventualmente acompañada de una opción o de una obligación de compra. Mucho, sin embargo, dependerá de las condiciones económicas de la operación y, sobre todo, de las posibles salidas de la Juventus.





    • Anuncios

  • Depende de Cabal

    Tagliafico viste la camiseta del Lyon desde 2022 y, durante su experiencia en Francia, ha sumado 102 partidos y 9 goles. Un currículum construido también en los grandes escenarios europeos e internacionales, que representa precisamente uno de los elementos de mayor atractivo para la Juventus.


    La situación, por tanto, sigue estrechamente ligada al futuro de Cabal, por quien existe el interés del Atalanta. Si el colombiano saliera, la Juventus podría acelerar por Tagliafico, al identificar en el argentino el refuerzo de experiencia para completar el lateral izquierdo y ampliar las alternativas a disposición de Spalletti.


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