No hacía falta. Luciano Spalletti encaja la enésima lesión de larga duración de la temporada 2026/2027 y, después de las bajas de Yildiz y Thuram, se ve obligado muy a su pesar a renunciar durante casi cinco meses también al capitán Manuel Locatelli.

El centrocampista ha sido operado de la rodilla y su ausencia abre inevitablemente una grieta en una línea en la que la Juventus ya se había visto "obligada" a rehabilitar a Douglas Luiz y a mantener casi a regañadientes también a Teun Koopmeiners. Hoy, a ambos hay que considerarlos prácticamente titulares porque las hipótesis de un fichaje inmediato como agente libre están chocando inevitablemente con otro problema reglamentario.



