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CM Grafica Juventus Kolo Muani Woltemade 16 9 nuovaGetty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Juventus, 13.º ataque de la Serie A: ¿Kolo Muani y Woltemade, la peor pareja de la historia?

Juventus
Serie A
N. Woltemade
R. Kolo Muani

Los datos de goles marcados por la Juventus son pésimos desde hace siete temporadas.

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El peor dato del desastroso inicio de temporada de la Juventus es el de su ataque, que ocupa el 13.º puesto de la Serie A por número de goles marcados, con apenas 11 tantos. El Inter, el equipo más goleador, ya ha marcado 25. En la Juventus, Zhegrova y Bremer han anotado 2 goles cada uno; Conceicao, Douglas Luiz, Gatti, Kolo Muani, Koopmeiners, Nico Gonzalez y McKennie llevan 1 cada uno.

El dato de los delanteros es demoledor: un gol entre los dos en nueve jornadas, con un tanto de Kolo Muani y ninguno de Woltemade. Si siguen así, el francés y el alemán estarían en camino de ser recordados como la peor pareja de delanteros de todos los tiempos en la historia de la Juventus.

En la Europa League, en cambio, las cosas van mejor. En esta competición, la Juventus ha marcado 9 goles en tres partidos, repartidos así: Woltemade, 3; Kolo Muani y Celik, 2 cada uno; Alajbegovic y Nico Gonzalez, 1 cada uno.

En liga, la mala racha goleadora de la Juventus se prolonga ya desde hace años, hasta el punto de que se puede hablar de toda una era futbolística. En las siete temporadas de liga posteriores a la de su último Scudetto (2019-20), la Juventus nunca ha tenido el mejor ataque de la Serie A y solo una vez se ha situado entre los tres primeros (tercer mejor ataque en la 2025-26). Por lo demás, solo ha ocupado puestos claramente secundarios.

  • El ataque de la Juventus en los últimos siete campeonatos

    Juventus 2026-27 (entrenador Spalletti), novena jornada: 13.º mejor ataque de la Serie A con 11 goles (el Inter, primero con 25 goles)

    Juventus 2025-26 (entrenadores Tudor y Spalletti): 3.er mejor ataque de la Serie A con 61 goles (el Inter, primero con 89 goles)

    Juventus 2024-25 (entrenadores Motta y Tudor): 7.º mejor ataque de la Serie A con 58 goles (el Inter, primero con 79 goles)

    Juventus 2023-24 (entrenador Allegri): 7.º mejor ataque de la Serie A con 54 goles (el Inter, primero con 89 goles)

    Juventus 2022-23 (entrenador Allegri): 6.º mejor ataque de la Serie A con 56 goles (el Napoli, primero con 77 goles)

    Juventus 2021-22 (entrenador Allegri): 11.º mejor ataque de la Serie A con 57 goles (el Inter, primero con 84 goles)

    Juventus 2020-21 (entrenador Pirlo): 4.º mejor ataque de la Serie A con 77 goles (el Atalanta, primero con 90 goles)

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