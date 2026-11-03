Aprobación de las cuentas, nombramiento de dos miembros del consejo de administración y delegación de facultades al consejo para la ampliación de capital. Ese es el orden del día de la Junta de Accionistas de la Juventus de hoy. Las cuentas a 30 de junio de 2026 registraron una pérdida de 66 millones, mientras que la ampliación de capital es de 250 millones, «para apoyar el fortalecimiento de la estructura patrimonial y la competitividad deportiva, posibles mejoras de los activos inmobiliarios estratégicos (en primer lugar, el Allianz Stadium), la puesta en valor de la marca y la sostenibilidad económica y financiera». El accionista mayoritario Exor, holding de la familia Elkann-Agnelli, garantiza la cobertura de su parte (65,4 %) y de las acciones que eventualmente queden sin suscribir.
La ampliación de capital de 250 millones podría acabar proporcionando, entre enero y el próximo verano, unos 100 millones disponibles para fichajes. Una cantidad importante para invertir en futbolistas de probada solvencia. Como resulta evidente y como confirmaron las intervenciones durante la Junta, en particular las palabras de Stefano Cerrato, director financiero de la Juventus, la clasificación para la próxima Champions League es de una importancia fundamental para las cuentas de la Juventus y, por consiguiente, para su desarrollo deportivo. Por eso, no se descarta que, ante las dificultades mostradas al comienzo de la temporada por el equipo de Luciano Spalletti, la directiva invierta ya en enero una parte de los fondos procedentes de la ampliación de capital.