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CM grafica Zhegrova Juventus 2025 26 16 9Getty Images
Emanuele Tramacere

Traducido por

Juve, Zhegrova, un fracaso tanto en el campo como en las cuentas: la cifra por su traspaso

Juventus
E. Zhegrova
Fichajes

Unas cifras preocupantes y una gestión centrada en el mercado que no será fácil. ¿Cuál será el futuro de Zhegrova?

La Juventus se está preparando para un final de temporada que se presenta muy reñido y, inevitablemente, además de la lucha por el cuarto puesto, en la que tendrá que enfrentarse a la Roma y al Como, ya está empezando a pensar también en el futuro y en el próximo mercado de fichajes de verano, en el que habrá que tomar muchas decisiones tanto en cuanto a las incorporaciones como, sobre todo, a las salidas.


Luciano Spalletti, una vez firmada la renovación, deberá tomar una decisión definitiva sobre muchos de los jugadores que hoy se encuentran en la cuerda floja, y entre ellos se encuentra también Edon Zhegrova. Sin embargo, el mediapunta kosovar, a juzgar por las cifras, es hasta la fecha un fracaso tanto en el campo como en el balance.


  • CIFRAS PREOCUPANTES

    La temporada del exjugador del Lille es sin duda decepcionante, pero lo que más debate suscita son las decisiones tomadas por Luciano Spalletti en este mes de marzo, en el que Zhegrova solo ha disputado 20 minutos en total.


    Su precaria forma física le llevó incluso a quedarse en el banquillo con su selección de Kosovo durante todo el partido de la repesca válido para la clasificación al Mundial, en el que Eslovaquia fue eliminada por 4-3.


    En lo que va de temporada, el balance es aún más preocupante:

    - 21 partidos disputados en total

    - solo 1 partido como titular

    - 447 minutos en total

    - 0 goles y 0 asistencias


    En términos porcentuales, ha jugado apenas el 11 % de los minutos disponibles en la Serie A y el 15 % en la Liga de Campeones.

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  • ESPACIO CADA VEZ MÁS REDUCIDO

    En la Juventus y con Luciano Spalletti, el espacio para «Zeppetta» (apodo que le viene de su famoso regate) está destinado a reducirse aún más con el regreso de delanteros como Milik y Vlahovic y con el crecimiento de Boga y Conceicao. Además, el problema de la pubalgia sigue impidiéndole tener la continuidad necesaria para demostrar su valía.

  • EL FRACASO EN LAS CUENTAS

    Sin embargo, Zhegrova, a día de hoy, no solo es un fracaso en el campo, sino también en las cuentas. Su salario asciende a 4,6 millones de euros brutos por temporada, con un contrato que vence el 30 de junio de 2030 (18,4 millones de euros en total).


    Llegó a Turín por 14,3 millones de euros más 3 de bonificaciones y 1,2 de comisiones, tiene un coste de amortización de 2,88 millones de euros (que podría aumentar en caso de bonificaciones por clasificación para la Champions) y un valor residual en el balance que, a 30 de junio de 2026, será de no menos de unos 12 millones de euros, cifra de la que hay que partir para no incurrir en pérdidas.

  • LA CANTIDAD QUE HAY QUE PAGAR POR ELLO

    La Juventus tendrá que realizar buenas ventas este verano para poder aspirar a grandes fichajes y, por lo tanto, no podrá permitirse traspasos que no aporten valor económico. Zhegrova tiene interesados en la Premier League y en la Ligue 1, pero se trata de clubes que no compiten en competiciones europeas o que difícilmente podrían asumir el coste de su salario. Además, precisamente por una cuestión estratégica, hoy en día la Juventus no puede pedir menos de 20 millones de euros por su traspaso definitivo, para así poder financiar un fichaje que lo sustituya.

  • ¿PRÉSTAMO OBLIGATORIO?

    Todas estas circunstancias complican una despedida este verano de la camiseta bianconera. En este momento, resulta más fácil y conveniente que la salida se gestione mediante una cesión con opción de compra condicionada, lo que retrasaría aún más el cobro, reduciría los costes en el balance y elevaría el umbral de la plusvalía.



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