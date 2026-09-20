Juve-Atalanta, Marelli sobre el penalti no señalado a Rowe: "El VAR debía intervenir. Está bien dejar seguir, pero no se puede ir más allá del reglamento"

La Juventus gana 2-0 en un partido casi sin historia contra el Atalanta, pero sobre el resultado final del encuentro pesa el penalti no señalado al conjunto de Bérgamo en la primera parte por el vistoso agarrón de Pierre Kalulu dentro del área sobre Rowe.

El árbitro Zufferli no lo señala sobre el campo y el VAR no interviene, manteniendo la decisión tomada en el terreno de juego que, sin embargo, también según lo informado por el analista arbitral de Dazn, Luca Marelli, representa un error grave. El contacto, de hecho, debía sancionarse con penalti y tarjeta.



