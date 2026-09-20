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FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-ATALANTAAFP
Emanuele Tramacere
Traducido por

Juve-Atalanta, Marelli sobre el penalti no señalado a Rowe: «El VAR debía intervenir. Bien dejar seguir, pero no se puede ir más allá del reglamento»

Juventus
Atalanta
Serie A
J. Rowe
P. Kalulu
Juventus vs Atalanta

La acción de Kalulu sujetando a Rowe en el área de la Juventus debía ser sancionada.

La Juventus gana 2-0 en un partido casi sin historia contra el Atalanta, pero sobre el resultado final del encuentro pesa el penalti no concedido a los bergamascos en la primera parte por el vistoso agarrón de Pierre Kalulu dentro del área sobre Rowe.

El árbitro Zufferli no señala nada sobre el campo y el VAR no interviene, manteniendo la decisión tomada en directo, que, sin embargo, también según lo señalado por el analista arbitral de Dazn, Luca Marelli, representa un error grave. El contacto, de hecho, debía sancionarse con penalti y tarjeta.


  • LAS QUEJAS LEGÍTIMAS

    "Las quejas del Atalanta son legítimas. Balón al centro del área al paso, Kalulu, claramente superado por Rowe, se agarra a la camiseta. El balón iba dirigido a Rowe y Kalulu llegaba claramente tarde. La camiseta se estira durante mucho tiempo y de manera muy evidente"

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  • «No se puede ir más allá del reglamento»

    «Está bien mantener el listón alto en los contactos y dejar jugar más, pero no se puede ir más allá del reglamento. Un agarrón, si es recíproco, es comprensible, pero en esta circunstancia solo está el agarrón de Kalulu»

  • «El VAR no puede no intervenir»

    «En estas circunstancias, el árbitro puede incluso no verlo en el campo, pero el VAR no puede no intervenir. Este es un penalti claro que no se señala, con amarilla y no expulsión porque falta un parámetro fundamental del DOGSO, que es la posesión del balón».

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