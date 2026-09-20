La Juventus gana 2-0 en un partido casi sin historia contra el Atalanta, pero sobre el resultado final del encuentro pesa el penalti no concedido a los bergamascos en la primera parte por el vistoso agarrón de Pierre Kalulu dentro del área sobre Rowe.

El árbitro Zufferli no señala nada sobre el campo y el VAR no interviene, manteniendo la decisión tomada en directo, que, sin embargo, también según lo señalado por el analista arbitral de Dazn, Luca Marelli, representa un error grave. El contacto, de hecho, debía sancionarse con penalti y tarjeta.



