Justo su archirrival se lleva una parte del pastel. El traspaso de Said El Mala supondría una lluvia de dinero que causaría revuelo

Según el Kölner Stadtanzeiger, además del Brighton, el Chelsea FC también muestra un gran interés por El Mala, quien recientemente se separó de su agente y ahora está representado por su familia. Sin embargo, según matiza el informe, parece que los Blues no ficharían a su hermano Malek, lo que, no obstante, sería un factor decisivo para la decisión futura del joven de 19 años. Además, la situación competitiva en el club londinense de primera división es mucho más tensa, por lo que en el pasado se han cedido numerosos talentos, sobre todo al club asociado Racing de Estrasburgo.

El Mala supone esta temporada una especie de seguro de vida para el Colonia. Aunque el entrenador Lukas Kwasniok a menudo solo lo ha utilizado como suplente, este joven de tan solo 19 años suma nueve goles y cuatro asistencias en la Bundesliga. Ningún jugador profesional del FC tiene más participaciones en goles.

En Gladbach, sin embargo, El Mala no había logrado imponerse e incluso fue descartado en 2021, antes de recalar en el Colonia tras pasar por el Meerbusch y el Viktoria Colonia. «Said era entonces muy pequeño, lo que le hacía estar en clara desventaja atlética frente a sus rivales y no ser competitivo a ese nivel. Algunos chicos simplemente necesitan un poco más de tiempo para desarrollarse», declaró al respecto en noviembre al diario Bild su entonces entrenador del equipo sub-15, Sven Schuchardt. El sábado se disputará el derbi número 100 de la Bundesliga entre ambos rivales.