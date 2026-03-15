«Justo lo que cualquier entrenador desea»: Niko Kovac dio en el clavo con su valoración sobre el BVB

Por lo tanto, cuenta con una amplia experiencia, incluso sin tener en cuenta sus 18 años como jugador. Kovac compartió una de sus reflexiones durante la primera vuelta. En su opinión, por regla general se necesitan «entre tres y seis meses» «para que un jugador joven se adapte a un nuevo club». Por supuesto, la rapidez con la que esto ocurre varía de una persona a otra. Pero una cosa está clara: «Se necesita tiempo. Pero a veces la gente es injusta y espera grandes avances inmediatos».

Así fue también en el caso de Jobe Bellingham, sobre quien Kovac pronunció estas palabras. Hoy se puede afirmar: Kovac acertó de pleno con su valoración. De hecho, Bellingham ha dado un salto considerable en su desarrollo en comparación con sus inicios en el Borussia Dortmund.

El progreso no es enorme, el jugador de 20 años no juega de repente dos categorías por encima. Se trata de un crecimiento orgánico que Bellingham ha logrado con el tiempo, tal y como pronosticó Kovac con toda tranquilidad. Este paso adelante es notable también porque el nuevo fichaje del AFC Sunderland, que costó más de 30 millones de euros, tuvo un comienzo todo menos fácil.