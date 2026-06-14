Con 239 goles, Alemania supera a Brasil, actual campeón, como el equipo con más tantos en fases finales de Mundiales. Brasil tiene 238.
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¡Justo con un 7-1! La selección alemana desbanca a Brasil como número uno en una estadística muy especial del Mundial
Que Alemania venciera a Brasil 7-1 es histórico. En la semifinal del Mundial 2014, la selección alemana goleó a la anfitriona 7-1 y avanzó hacia el título.
En el partido inaugural del Mundial 2026, Felix Nmecha adelantó a Alemania frente a Curazao en el minuto 6. Pero Livano Comenencia igualó sorpresivamente en el 21.
La superioridad germana se impuso: Nico Schlotterbeck devolvió la ventaja en el 38 y, justo antes del descanso, Kai Havertz marcó de penalti el 3-1.
En la segunda parte, Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Deniz Undav y, de nuevo, Havertz añadieron cuatro tantos más. El sábado jugará contra Costa de Marfil y cerrará la fase ante Ecuador.
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Mundial 2026: ¿Brasil superará a Alemania ante Haití?
Esta noche (hora alemana), Brasil podría superar a Alemania como máximo goleador histórico de Copas del Mundo. Vinicius Junior y su selección, ya con un gol en el debut ante Marruecos, son favoritos ante Haití en su segundo partido del grupo.
En el debut del Mundial 2026, la Seleção marcó solo un gol: el de Vinicius en el 1-1 ante Marruecos. Tras enfrentar a Haití, Brasil cerrará la fase de grupos contra Escocia.
La selección alemana ha marcado 239 goles en 113 partidos y 21 participaciones, mientras que Brasil suma 23 participaciones y 115 encuentros.
Globoesporte tituló: «Ahí están de nuevo: Alemania sufre ante Curazao, pero reacciona en la segunda parte y repite el resultado de 2014». O Tempo añadió: «Alemania le regala a Curazao un “día de Brasil”».