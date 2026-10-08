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Manchester City v Borussia Dortmund - UEFA Youth League 2025/26Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Justin Oboavwoduo se sincera: sus orígenes, su familia, lo que ha aprendido en el Manchester City, el plan de la Juventus

Juventus
J. Oboavwoduo

El inglés de la generación de 2006 habla de sus orígenes y de su crecimiento

Justin Oboavwoduo, delantero de la Juventus Next Gen, nacido en 2006 y que recientemente debutó con el primer equipo de la Juventus, habla sobre sí mismo en una entrevista con el sitio web oficial de la Vecchia Signora.


LA FAMILIA

"Cuando era un niño pequeño en la guardería, simplemente cogí un balón. Jugaba al fútbol durante el recreo y mi maestra le dijo a mi madre que su hijo era bastante bueno, que le gustaba jugar a la hora de comer y durante el descanso. A partir de ahí, todo lo que consigo recordar de mí de niño es a mí jugando al fútbol. Es mi recuerdo más lejano".


"Mi familia ha hecho muchos sacrificios por mí. Vengo de una casa en la que éramos cuatro hijos y todos éramos muy activos y deportistas. Encontrar tiempo para llevarme a los entrenamientos y a los partidos, y al mismo tiempo gestionar su trabajo, fue importantísimo. Hicieron un trabajo enorme ayudándome a llegar adonde estoy hoy: sin ellos no habría sido posible".



  • EL MANCHESTER CITY

    «En Manchester se trabaja mucho el desarrollo individual para ver dónde puedes mejorar cada día, qué haces bien y cómo potenciar esos aspectos hasta convertirlos en grandes puntos fuertes. Es una filosofía presente desde el primer equipo hasta las categorías inferiores y eso facilita la transición de una franja de edad a otra. Me ha ayudado mucho a aprender las bases del fútbol, a tener una buena técnica y una buena inteligencia futbolística».


  • LA LLEGADA A TURÍN EN ENERO DE 2026

    "El idioma fue uno de los mayores desafíos porque no hablaba italiano. Además, era la primera vez que me alejaba de mi familia: vivir solo, hacer las cosas por mi cuenta, tener que comprar todos los alimentos por primera vez o comprar una televisión... Las cosas simples de la vida que no haces hasta que te vas a vivir solo. La distancia de casa y de mi familia en Manchester fue la mayor dificultad".


  • LA JUVENTUS

    "Obviamente, la Juventus es el equipo más grande de Italia y tiene una historia grandísima. Cuando me llamó y estaba seriamente interesada en traerme aquí, no fue una decisión difícil de tomar, especialmente por cómo veía mi encaje en el sistema y por lo que podría haber sido el plan para mí si me comprometía y jugaba bien. Hubo una enorme sensación de alegría y orgullo para mí y para toda mi familia".


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