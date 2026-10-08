Justin Oboavwoduo se sincera: sus orígenes, su familia, lo que ha aprendido en el Manchester City, el plan de la Juventus

Justin Oboavwoduo, delantero de la Juventus Next Gen, nacido en 2006 y que recientemente debutó con el primer equipo de la Juventus, habla sobre sí mismo en una entrevista con el sitio web oficial de la Vecchia Signora.





LA FAMILIA

"Cuando era un niño pequeño en la guardería, simplemente cogí un balón. Jugaba al fútbol durante el recreo y mi maestra le dijo a mi madre que su hijo era bastante bueno, que le gustaba jugar a la hora de comer y durante el descanso. A partir de ahí, todo lo que consigo recordar de mí de niño es a mí jugando al fútbol. Es mi recuerdo más lejano".





"Mi familia ha hecho muchos sacrificios por mí. Vengo de una casa en la que éramos cuatro hijos y todos éramos muy activos y deportistas. Encontrar tiempo para llevarme a los entrenamientos y a los partidos, y al mismo tiempo gestionar su trabajo, fue importantísimo. Hicieron un trabajo enorme ayudándome a llegar adonde estoy hoy: sin ellos no habría sido posible".







