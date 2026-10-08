Justin Oboavwoduo, delantero de la Juventus Next Gen, nacido en 2006 y que recientemente debutó con el primer equipo de la Juventus, se cuenta en una entrevista concedida al sitio web oficial de la Vecchia Signora.





LA FAMILIA

«Cuando era un niño pequeño en la guardería, simplemente cogí un balón. Jugaba al fútbol durante el recreo y mi maestra le dijo a mi madre que su hijo era bastante bueno, que le gustaba jugar a la hora de comer y durante el descanso. A partir de ahí, todo lo que consigo recordar de mí cuando era niño es que jugaba al fútbol. Es mi recuerdo más lejano».





«Mi familia ha hecho muchos sacrificios por mí. Vengo de una casa en la que éramos cuatro hijos y todos éramos muy activos y deportistas. Encontrar el tiempo para llevarme a los entrenamientos y a los partidos, y al mismo tiempo compaginarlo con su trabajo, fue importantísimo. Hicieron un trabajo enorme ayudándome a llegar hasta donde estoy hoy: sin ellos no habría sido posible».







