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Justin Bieber se une al espectáculo del descanso de la final del Mundial junto a Shakira, Madonna y BTS
Un cartel musical histórico para Nueva York
La FIFA y Global Citizen han confirmado que Bieber se une al espectáculo del descanso de la final inaugural del Mundial, el 19 de julio en el New York-New Jersey Stadium.
Se une así a Madonna, Shakira y BTS en este show, producido por Chris Martin de Coldplay. Su presencia promete hacer de este descanso el más visto de la historia.
- AFP
El poder de las estrellas y el impacto social
Más allá del brillo de cada estrella, el evento apoya el Fondo de Educación para Ciudadanos Globales de la FIFA. La iniciativa busca recaudar 100 millones de dólares para mejorar el acceso a la educación y al fútbol de niños de todo el mundo. Bieber se mostró orgulloso de unirse a la causa y afirmó: «La Copa del Mundo de la FIFA une al mundo como nada más puede hacerlo. Estoy agradecido por formar parte de este espectáculo del descanso, y aún más al saber que ya está ampliando el acceso a la educación de los niños de todo el mundo».
Además de los artistas principales, actuarán la estrella nigeriana Burna Boy, Gustavo Dudamel y el coro PS22. Para sorpresa de los aficionados, también aparecerán Los Muppets, con Kermit y Miss Piggy, convirtiendo el show en una celebración intergeneracional de cultura y deporte.
En representación del fútbol mundial
Burna Boy, representante de África en este gran escenario, destacó la importancia del momento. «La Copa del Mundo de la FIFA es uno de los pocos eventos que realmente une al mundo», afirmó el artista. «Representar a África en el primer espectáculo del descanso de una final de la Copa del Mundo de la FIFA es un privilegio y una responsabilidad que no me tomo a la ligera. Es un honor participar en un espectáculo que celebra el fútbol y la cultura y crea más oportunidades educativas para los niños del mundo».
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, coincidió: «En lo que el mundo necesita, nada es más importante que la educación». «Estamos orgullosos de que Justin Bieber se una a Madonna, Shakira y BTS como coprotagonista del espectáculo del descanso de la final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, en apoyo del Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA y de nuestra misión de ampliar el acceso a una educación de calidad y a oportunidades futbolísticas para los niños de todo el mundo».
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Un nuevo referente para el Mundial
Los organizadores comparan el evento con los legendarios conciertos benéficos del pasado. Hugh Evans, cofundador y director ejecutivo de Global Citizen, destacó el enorme alcance del próximo espectáculo: «Es la mayor concentración de artistas por una causa desde el Live Aid y podría ser los 11 minutos de actuación musical televisada más vistos de la historia».
También instó a los líderes políticos a seguir el ejemplo de los artistas. «Estos extraordinarios representantes de todo el mundo se unen para crear oportunidades para los niños a través del Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA. Llamamos al presidente Macron y al presidente Sánchez a que aprovechen este momento de unidad global contribuyendo al Fondo y asegurando que este Mundial deje un legado duradero», añadió.
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