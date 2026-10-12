Getty Images Sport
Traducido por
Jurrien Timber disfruta de la «increíble» competencia con Ben White y habla de su pesadilla con las lesiones en el Arsenal
Internacional de Países Bajos celebra la competencia en la plantilla
Timber ha acogido con agrado la competencia con White por la titularidad en el lateral derecho después de que sus recurrentes problemas físicos les impidieran hasta ahora luchar directamente por el puesto. El defensa de 25 años solo ha jugado tres partidos de liga esta temporada y sus minutos se han dosificado cuidadosamente tras un duro periodo de baja. Contar con el versátil neerlandés plenamente recuperado supone un gran impulso para el equipo de Arteta en su intento de mantenerse una vez más en la lucha por el título.
- Every Second Media
El lateral subraya la determinación colectiva que comparten
Al analizar la competencia por un puesto en la banda derecha, Timber insistió en que exigirse mutuamente eleva el nivel en beneficio del equipo. En declaraciones a los periodistas tras el pitido final del partido contra el Leeds United, no tardó en elogiar a su compañero del Emirates Stadium: «Tenemos a varios jugadores de la misma posición lesionados. Creo que a veces es simplemente mala suerte. Me alegra que los dos hayamos vuelto y estemos en forma. Ben es un jugador increíble. Creo que nos hacemos mejores mutuamente, y eso también es importante para ayudar al equipo a alcanzar un nuevo nivel».
Los continuos contratiempos ponen a prueba la resiliencia mental
El defensa neerlandés admitió que fue mentalmente agotador tener que ver los partidos desde fuera mientras el Arsenal luchaba por conquistar títulos y Países Bajos competía en el Mundial. Al recordar aquellos días difíciles ante los periodistas tras el partido, Timber explicó lo que le enseñó aquella experiencia: «Es duro. Te hace darte cuenta de la suerte que tienes cuando puedes jugar y estás en forma.
«Es duro cuando tu equipo lucha por algo tan importante y no puedes ayudar como te gustaría. También es una oportunidad para aprender, pero así es la vida, creo. Yo salí bien de aquello. Nosotros también, al proclamarnos campeones, lo cual es increíble. Así que ahora me siento agradecido de haber vuelto y de estar en forma. Te das cuenta de ello cuando no lo estás».
- Action Plus
Una prueba continental aguarda a los gigantes londinenses
El Arsenal vuelve a centrarse en Europa, ya que recibe al Lille francés en su segundo partido de la Champions League el martes 13 de octubre. Los hombres de Arteta llegan al encuentro con confianza tras sumar 15 puntos en seis partidos y ocupar la segunda posición en la liga. Alternar a sus laterales derechos será clave para que el técnico compagine sus ambiciones europeas con sus compromisos en la Premier League.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias