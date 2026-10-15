Preguntado por qué tantos entrenadores de primer nivel quieren a Henderson, que también trabajó con Gerrard en la liga saudí y fue capitán del gigante neerlandés Ajax, el exextremo del Chelsea Nevin, que habló en colaboración con NetBet Sport Betting, declaró a GOAL: «Es una observación muy acertada, porque dentro del fútbol no se le considera en absoluto una figura divisiva. ¡Quizá sí para una o dos personas!

«Creo que tiene una gran capacidad para leer el juego, sobre todo en defensa, aunque, evidentemente, marcó un par de goles el pasado fin de semana. Pero, además, no se preocupa solo de sí mismo. Hay jugadores que ayudan a construir un equipo. Son los que mantienen unido al grupo, los que necesitas. Y si alguien no hace lo que debe, se pasa de la raya o no tiene la actitud adecuada, hay ciertos jugadores, que antes eran muy habituales y quizá ahora no lo son tanto, que le dicen: “No me importa cuánto hayas costado ni quién te creas que eres. Haz esto”. Así de sencillo y directo.

«Creo que eso es un talento en el fútbol moderno. No es que se haya perdido, pero se daba por hecho que siempre habría jugadores así. Sin embargo, cuando tienes a muchos jugadores mercenarios llegados de distintos países, puede que no estén entregados por completo al grupo al que pertenecen. Así que, cuando hay un problema con la ética de un equipo, y me refiero a que todos trabajen juntos, los necesitas.

«Hay otra cosa. Si la persona con la personalidad más fuerte de un club no ejerce una buena influencia, puede ser brillante sobre el terreno de juego, pero, si la dejan fuera del equipo, se convierte en una pesadilla. Y sigue siendo quien tiene la personalidad más fuerte. Eso no es lo que quieres.

«Lo que quieres es a alguien que, aunque no juegue, esté en el banquillo o se quede fuera de la convocatoria, siga ahí, haciendo y diciendo lo correcto. Y esa es, más o menos, una descripción de Jordan Henderson».