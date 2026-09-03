Apenas dos semanas después de asumir el cargo de seleccionador de Alemania, Jürgen Klopp está alterando radicalmente la estructura del equipo nacional al introducir una implicación directa y muy activa con los clubes de la Bundesliga. En lugar de limitarse a observar desde la grada, el técnico de 59 años está visitando centros de entrenamiento, reuniéndose con directivos de los clubes y presenciando sesiones no públicas.

Su agenda reciente incluye visitas al Bayern de Múnich, VfB Stuttgart, FC Augsburg, Eintracht Frankfurt y su antiguo equipo, el Mainz 05. Este enfoque práctico permite a Klopp evaluar en persona a posibles convocados para la selección, entre ellos el defensa del Stuttgart Finn Jeltsch y el delantero del Frankfurt Younes Ebnoutalib.

Estas visitas suponen un cambio claro de estrategia mientras Klopp se prepara para su debut oficial como seleccionador al frente de Alemania.







