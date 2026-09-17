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Jurgen Klopp, seleccionador de Alemania, defiende con firmeza a la estrella del Liverpool Florian Wirtz, en dificultades, en medio de intensas críticas de los tertulianos
Klopp responde a los «expertos» por el debate sobre Wirtz
Klopp ha salido en una firme defensa de Wirtz y ha pedido que cese el intenso escrutinio que rodea al centrocampista creativo. Wirtz, que completó un sonado traspaso a Anfield en 2025, ha sido objeto de una oleada de críticas por parte de los comentaristas tras algunas actuaciones irregulares en la Premier League. Sin embargo, Klopp se muestra tajante al afirmar que el ruido externo no refleja el verdadero valor del jugador para la selección. El exentrenador del Liverpool ha integrado a Wirtz en una enorme plantilla de 44 jugadores.
Ante los medios, Klopp no tardó en rechazar la narrativa de que Wirtz está teniendo dificultades. El técnico subrayó la necesidad de un entorno de apoyo en el que el jugador pueda rendir sin la exigencia constante de dejar jugadas para el recuerdo. "La comunicación ha sido muy agradable. Mantenemos el contacto de vez en cuando. Tenemos que alejarnos de la idea de que queremos ver momentos especiales suyos. Está ahí para ayudarnos como equipo. Tenemos que asegurarnos de que 'Flo' se sienta cómodo con nosotros", declaró Klopp.
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El seleccionador apunta a la negatividad de un comentarista
Las críticas a Wirtz alcanzaron un punto álgido tras el reciente empate del Liverpool contra el Fulham, donde varios analistas pusieron en duda el impacto del alemán en Merseyside. Klopp, sin embargo, cree que las estadísticas se utilizan a menudo de forma injusta para minar la confianza de un jugador. Argumentó que el rendimiento ganador del equipo es la métrica definitiva, independientemente de si una persona concreta figura en el marcador o da un pase decisivo.
Klopp se mantuvo firme en su postura de que el éxito colectivo de Alemania está por encima de los elogios individuales. Cargó directamente contra el ciclo mediático que sigue a cada partido y dijo: “Ganamos 1-0 o 2-0, y entonces todos los expertos del mundo se sientan ahí a debatir por qué aun así no le salió bien. Hay exactamente las mismas razones para decir: ‘Está rindiendo perfectamente bien’. Ahora daremos juntos los siguientes pasos”, dijo Klopp.
Gestionar la transición del Liverpool
La adaptación de Wirtz a la Premier League ha sido uno de los grandes temas de debate en el fútbol europeo, especialmente por la importante cantidad pagada en su traspaso desde el Bayer Leverkusen. Aunque en su primera temporada en Anfield firmó unos respetables siete goles y diez asistencias en 49 partidos, las expectativas siguen por las nubes. Al proteger a Wirtz a nivel internacional, Klopp espera ofrecerle un refugio en el que el centrocampista pueda reencontrarse con su versión más fluida sin miedo a una reacción inmediata en su contra.
«Hay que estar contentos con un partido en el que “Flo” Wirtz lo dio todo pero no marcó ni dio una asistencia. Simplemente tenemos que transmitirle al chico la sensación de que: “Eso fue más que suficiente hoy. Nos ayudaste como equipo”», explicó Klopp.
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El pedigrí internacional de Wirtz
A pesar del ruido actual, las estadísticas de Wirtz con la selección siguen siendo impresionantes para un jugador de su edad. Desde que debutó en 2021, ha logrado marcar 11 goles y repartir 14 asistencias en 45 partidos con Alemania. La decisión del seleccionador de incluir a Wirtz en su amplia lista de 44 jugadores, en la que hay una mezcla de veteranos y 16 posibles debutantes, subraya el papel central del jugador en el nuevo proyecto.
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