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¡Jurgen Klopp no puede resistirse a una broma! El seleccionador de Alemania vacila a la estrella del Barcelona Karim Adeyemi antes de deshacerse rápidamente en elogios hacia él
Klopp se toma con humor su ausencia en la Nations League
Klopp es muy conocido por su personalidad carismática, y eso quedó plenamente demostrado durante una reciente rueda de prensa en la que habló sobre el estado de forma actual de Karim Adeyemi. El delantero del Barcelona, que se trasladó a Cataluña desde el Borussia Dortmund durante el mercado de fichajes de verano, quedó bajo el foco tras una clara ocasión fallada en el empate 1-1 de Alemania ante los Países Bajos.
Durante el encuentro en el Johan Cruijff ArenA, Adeyemi mandó el balón por encima del larguero desde corta distancia tras un pase de Nathaniel Brown, sin lograr lo que habría sido una decisiva ventaja de dos goles para Alemania.
Cuando los periodistas preguntaron al entrenador por la ocasión desperdiciada, Klopp no pudo resistirse a lanzar una pulla en tono distendido a su jugador. Con una risa característica, el técnico respondió: "Estaba a punto de preguntar: ¿qué ocasión fallada?" Fue un momento de distensión que subrayó el ambiente relajado que Klopp está tratando de construir dentro de la selección nacional.
Sin embargo, no tardó en defender la calidad técnica del jugador de 24 años y señaló que el error fue una anomalía en un futbolista de su calibre. "Normalmente habría metido esa, incluso aunque el balón botara y llegara fuerte", añadió Klopp, al subrayar que el delantero suele tener la eficacia necesaria al más alto nivel."
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La fortaleza mental y el «paquete completo»
Más allá de las bromas, Klopp habló seriamente sobre los obstáculos psicológicos que deben superar los jugadores jóvenes como Adeyemi cuando juegan en clubes de élite y en la selección. Reconoció que fallar ocasiones tan claras puede pesar mucho en la mente de un futbolista, especialmente bajo los focos de la Nations League. «Lidiar con eso es el mayor desafío en la vida de un futbolista, pero estamos trabajando en ello. Tuvo muchos momentos realmente buenos», explicó Klopp.
El técnico expresó su genuino aprecio por el carácter y el conjunto de habilidades del jugador, y dijo a los medios: «Es un chico maravilloso y una persona muy agradable. Me gusta mucho el paquete completo que ofrece. Conozco a pocas personas que puedan elegir si controlar el balón con la izquierda o con la derecha cuando están corriendo. Y tiene una velocidad increíble. Karim ofrece muchísimo. ¿Puede jugar mejor? ¡Sí! Pero podría haber estado mucho peor. ¡A seguir mejorando!»
Gestionar las expectativas con Wirtz
Adeyemi no es la única estrella de alto perfil que Klopp está gestionando actualmente con sumo cuidado, ya que el seleccionador de Alemania también abordó la situación de Florian Wirtz. El mediapunta del Liverpool fue una incorporación de última hora a la convocatoria tras la lesión de Jamal Musiala, y a Klopp le preguntaron si pondría inmediatamente a Wirtz en el once inicial para el próximo partido contra Grecia.
Klopp descartó la idea de precipitar el regreso del exjugador del Bayer Leverkusen y afirmó: "Eso sería lo peor que podríamos hacer ahora", mientras buscaba proteger el estado físico y la forma del jugador a largo plazo.
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De cara al encuentro ante Grecia
Mientras Alemania se prepara para enfrentarse a Grecia en su próximo partido de la Nations League, Klopp está equilibrando la necesidad de obtener resultados con la de integrar eficazmente a sus atacantes estrella. El seleccionador alemán concluyó reiterando su compromiso con la confianza de sus jugadores y afirmó: "No podemos hacer nada más que integrarlo en nuestro equipo con suficiente tiempo de entrenamiento y darle gradualmente confianza, buenas sensaciones y, idealmente, experiencias positivas".
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