Mientras la selección alemana se preparaba para su enorme duelo de la Liga de las Naciones contra Países Bajos, Klopp estaba de muy buen humor. El técnico de 59 años, que afronta su primer gran cargo desde que dejó Anfield, se tomó un momento para atender a los medios durante la última sesión de entrenamiento del equipo. Cuando le preguntaron por medirse al conjunto neerlandés, ahora dirigido por el icono del Barcelona Xavi, Klopp no pudo resistirse a lanzar una pulla en tono jocoso sobre el conocimiento que el español tiene de su propia plantilla. Klopp señaló la ironía de que dos nuevos entrenadores comiencen sus etapas al mismo tiempo, pero sugirió que podría tener ventaja en cuanto al conocimiento de los jugadores.

"Aprendí muy pronto a no preocuparme por las cosas que no puedes cambiar. Ahora mismo ni siquiera sabría contra quién preferiría jugar. Son un rival muy sólido con un entrenador nuevo. Lo bueno es que ambos tenemos exactamente la misma situación. Nos reunimos el lunes y jugamos el jueves. Y el entrenador conoce a los jugadores por la televisión. Yo, de hecho, conozco personalmente a más jugadores neerlandeses que Xavi. No sé si eso es una ventaja, pero sigue siendo un hecho", dijo Klopp a los periodistas.