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Jurgen Klopp lanza un dardo con sorna a la leyenda del Barcelona Xavi antes del duelo de Alemania en la Nations League contra Países Bajos
Klopp se burla del conocimiento de la plantilla de Xavi
Mientras la selección alemana se preparaba para su enorme duelo de la Liga de las Naciones contra Países Bajos, Klopp estaba de muy buen humor. El técnico de 59 años, que afronta su primer gran cargo desde que dejó Anfield, se tomó un momento para atender a los medios durante la última sesión de entrenamiento del equipo. Cuando le preguntaron por medirse al conjunto neerlandés, ahora dirigido por el icono del Barcelona Xavi, Klopp no pudo resistirse a lanzar una pulla en tono jocoso sobre el conocimiento que el español tiene de su propia plantilla. Klopp señaló la ironía de que dos nuevos entrenadores comiencen sus etapas al mismo tiempo, pero sugirió que podría tener ventaja en cuanto al conocimiento de los jugadores.
"Aprendí muy pronto a no preocuparme por las cosas que no puedes cambiar. Ahora mismo ni siquiera sabría contra quién preferiría jugar. Son un rival muy sólido con un entrenador nuevo. Lo bueno es que ambos tenemos exactamente la misma situación. Nos reunimos el lunes y jugamos el jueves. Y el entrenador conoce a los jugadores por la televisión. Yo, de hecho, conozco personalmente a más jugadores neerlandeses que Xavi. No sé si eso es una ventaja, pero sigue siendo un hecho", dijo Klopp a los periodistas.
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El entrenador se prepara para tácticas inéditas
A pesar de lanzar una pulla maliciosa sobre la situación, Klopp admitió que su plantilla se está preparando para lo desconocido, al reconocer que todavía no saben cómo se va a plantear su rival. Aun así, reforzó el compromiso de su equipo de ofrecer un fútbol de alto nivel, optando por no dar detalles tácticos hasta después del pitido final, aunque dejando claro que también tienen previsto dar alguna sorpresa.
"Estamos aquí sentados y ni siquiera sabemos qué está haciendo el rival. Que queremos jugar buen fútbol está claro. Todos podéis imaginar lo que queremos ver, pero hablaré de eso después del partido. También queremos sorprender un poco", dijo Klopp.
Construyendo el sistema bajo presión de tiempo
La preparación para este encuentro de alto riesgo ha incluido intensas charlas tácticas, mientras Klopp busca implantar su filosofía en un margen de tiempo muy corto. Reconociendo que hacerse cargo de una nueva plantilla exige una comunicación constante al principio, Klopp ha dirigido un exigente calendario de reuniones consecutivas por la noche y charlas previas a las sesiones para asegurarse de que los jugadores asimilen rápidamente su sistema.
"Hemos tenido muchas reuniones. Soy nuevo, así que al principio tienes que hablar un poco más. Reunión el lunes por la noche, reunión ayer por la noche, justo ahora. Luego entrenamos ahora y volamos más tarde. Hasta ahora, todo está bien", señaló Klopp.
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Sacudiéndose el óxido tras dos años de ausencia
Para Klopp, esta semana supone un hito importante en su carrera personal. Después de alejarse de las implacables exigencias de la Premier League, pasó más de dos años lejos de la rutina diaria del campo de entrenamiento. Aunque algunos podrían esperar un periodo de adaptación tras un parón tan largo, el técnico alemán insistió en que sus instintos como entrenador siguen tan afilados como siempre.
«No estoy seguro de si hay algo un poco oxidado, pero creo que está bien. No he pisado el campo de entrenamiento durante dos años y tres meses. Pero eso es un poco como montar en bicicleta, todo sigue ahí», declaró Klopp.
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