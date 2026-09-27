Klopp ha defendido con firmeza a Ter Stegen después de que el guardameta del Ajax Amsterdam fuera objeto de escrutinio tras el empate 1-1 contra Países Bajos. El técnico, de 59 años y que prepara su debut en casa en el banquillo del WWK Arena, admitió que se quedó sorprendido al escuchar valoraciones negativas sobre la aportación del portero en el partido de la Nations League del jueves. Klopp señaló que incluso el entrenador rival, Xavi, había destacado el papel vital del guardameta para asegurar un punto para la selección de la DFB, lo que sugiere que la percepción pública no se correspondía con la realidad sobre el terreno de juego.

"Escuché que Marc estaba siendo criticado, y eso me sorprendió después de un partido en el que el entrenador rival dijo que nos había salvado el culo", dijo Klopp. "Hizo paradas extraordinarias, pero en dos ocasiones jugó un balón que no quería o que no debería haber jugado así; pasa. No soy ni lo más mínimo crítico; de hecho, estoy muy contento con su actuación".