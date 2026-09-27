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Jurgen Klopp, desconcertado por las críticas a Marc-Andre ter Stegen pese a dejar fuera al portero de Alemania para el choque contra Grecia
Klopp responde a los críticos de Ter Stegen
Klopp ha defendido con firmeza a Ter Stegen después de que el guardameta del Ajax Amsterdam fuera objeto de escrutinio tras el empate 1-1 contra Países Bajos. El técnico, de 59 años y que prepara su debut en casa en el banquillo del WWK Arena, admitió que se quedó sorprendido al escuchar valoraciones negativas sobre la aportación del portero en el partido de la Nations League del jueves. Klopp señaló que incluso el entrenador rival, Xavi, había destacado el papel vital del guardameta para asegurar un punto para la selección de la DFB, lo que sugiere que la percepción pública no se correspondía con la realidad sobre el terreno de juego.
"Escuché que Marc estaba siendo criticado, y eso me sorprendió después de un partido en el que el entrenador rival dijo que nos había salvado el culo", dijo Klopp. "Hizo paradas extraordinarias, pero en dos ocasiones jugó un balón que no quería o que no debería haber jugado así; pasa. No soy ni lo más mínimo crítico; de hecho, estoy muy contento con su actuación".
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A Nübel le llega la oportunidad en la Nations League
A pesar de su firme defensa de Ter Stegen, Klopp confirmó que habrá un cambio en la portería para el próximo choque con Grecia. Alexander Nubel, del Besiktas, está listo para recibir su oportunidad de impresionar, aunque el técnico se apresuró a aclarar que no se trataba de una decisión reactiva basada en el partido anterior. La rotación formaba parte de una estrategia más amplia para evaluar la portería durante esta ventana internacional, en la que también está incluido Finn Dahmen, de 28 años.
Klopp explicó que la decisión de poner a Nubel como titular se basaba únicamente en sus méritos y ya estaba tomada de antemano. "Se lo ha ganado. Espero que lo disfrute y deje la portería a cero. Alex va a seguir jugando, pero no por eso", afirmó el técnico.
Ajuste de la plantilla por problemas físicos
La concentración alemana ha tenido que hacer frente a varias preocupaciones físicas antes del partido contra Grecia, con Klopp confirmando que tanto Jamal Musiala como Kai Havertz no están disponibles para ser convocados. Musiala está de baja por una rotura de fibras musculares, mientras que el delantero del Arsenal arrastra una distensión, lo que obliga al entrenador a recurrir a sus incorporaciones más recientes. En consecuencia, Florian Wirtz y Jonathan Burkardt se han reincorporado al grupo para aportar refuerzo ofensivo a un equipo que busca auparse al liderato de su grupo de la Nations League tras la reciente victoria de Grecia en Serbia.
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Alemania ajusta su calendario antes de la prueba ante Grecia
En una medida poco habitual para la selección nacional, Klopp ha ajustado el plan de viaje y ha optado por que las estrellas de la DFB se desplacen en autobús el día del partido en lugar de hacerlo la noche anterior. Esta decisión táctica en materia logística se tomó para maximizar el tiempo de recuperación en su base de Herzogenaurach, asegurando que los jugadores no se vieran sometidos al esfuerzo de hacer y deshacer constantemente el equipaje ni al desgaste del viaje. El entrenador mostró un gran respeto por el combinado griego, elogió a su actual «generación dorada» y señaló que espera una dura prueba en Augsburgo mientras Alemania busca ganar impulso bajo su liderazgo.
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