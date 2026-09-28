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Jurgen Klopp defiende con firmeza haber nombrado una enorme «doble convocatoria» de 44 jugadores pese a la sorprendente derrota de Alemania ante Grecia
Klopp justifica una convocatoria experimental de 44 jugadores
El amanecer de la era Klopp en Alemania se ha topado con su primer obstáculo importante tras una dolorosa derrota ante Grecia. La decisión, que ha acaparado titulares, de convocar a dos plantillas distintas con un total de 44 jugadores ha generado un escrutinio inmediato, pero el seleccionador sigue sin arrepentirse. Hablando tras el pitido final, Klopp dejó claro que no se dejará influir por las críticas externas sobre su inusual proceso de selección.
«Mañana por la mañana entrenarán los chicos que están llegando ahora. Ellos tampoco están sincronizados, lo sé. Aun así, desde mi punto de vista, no había otra alternativa que hacerlo de esta manera (doble plantilla). Lo respaldo al 100 por ciento. Pero ahí fuera empieza: “¿Cómo es posible?”. Está bien, todo el mundo puede tener una opinión. Lo afrontamos de esta manera y la sensación fue muy buena. Eso es lo que también les acabo de decir a los chicos. Todo esta semana fue de primer nivel, salvo una gran parte de este partido, para ser sincero», declaró el seleccionador a ARD.
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Evolución por encima de los resultados inmediatos
La estrategia de Klopp se basa en el deseo de renovar al mismo tiempo la cultura y el talento de la selección nacional. Al abrir la puerta a decenas de caras nuevas, cree que está acelerando una evolución necesaria, aunque los resultados sobre el césped todavía no reflejen ese progreso.
«El plan es recopilar tanta información como sea posible en estas dos semanas y media. Imaginad si simplemente hubiéramos traído aquí al mismo equipo que también jugó el Mundial: no sé si el partido de hoy habría sido tan diferente. Eso habría sido una muy mala noticia», explicó Klopp.
«Ahora estamos en el proceso de abrir la puerta a muchas caras nuevas. Las caras nuevas no hicieron muchas cosas mal. Tampoco se trata de culpar a nadie. Incluso para los jugadores consolidados no es fácil jugar con los jóvenes. Pero vi muchas cosas positivas que simplemente no llevaron a un estilo de juego dominante».
Responsabilidad por los fallos tácticos
Aunque el entrenador defendió su política de selección, no tardó en asumir toda la responsabilidad por las carencias tácticas mostradas ante una disciplinada selección griega. La falta de acierto de cara a puerta y la incapacidad para desactivar un bloque bajo fueron temas recurrentes durante toda la noche.
Klopp fue contundente al valorar su propio papel: «Mucho. Forma parte del proceso. Absolutamente. La alineación, la composición, los cambios: todo eso es responsabilidad mía al 100 por 100. Que no fuéramos a desarbolar por completo a un rival griego replegado sin quizá echar en falta un poco de suerte en acciones clave o sin tener delante a un portero extraordinario, eso estaba claro. Podía haber vivido con no ganar este partido por un amplio margen o con no ganarlo en absoluto hoy, pero no puedes perderlo».
- AFP
Aumenta la presión sobre Klopp
Esta derrota deja a Alemania en una posición delicada en el Grupo A2, en la tercera plaza con solo un punto en sus dos primeros partidos. En cambio, Grecia se ha convertido hasta ahora en la gran sorpresa del torneo, liderando con orgullo la clasificación con un pleno de seis puntos. Klopp debe encontrar ahora la manera de reactivar rápidamente a su plantilla, ya que el calendario internacional deja poco tiempo para la reflexión. La próxima oportunidad de Alemania para reconducir su campaña llegará el 1 de octubre, cuando reciba a Serbia en un duelo que debe ganar. Apenas tres días después, viajará para la revancha ante Grecia, donde estará desesperada por vengar esta derrota histórica y demostrar que la revolución de Klopp sigue muy encaminada pese a este temprano revés.
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