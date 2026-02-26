¿Jurgen Klopp ante la amenaza del despido del Red Bull? Se plantean preguntas sobre el futuro del exentrenador del Liverpool ante los rumores que lo vinculan con el Real Madrid

Sin embargo, Klopp ha sido mencionado como posible sucesor de Xabi Alonso en el Real Madrid, con Álvaro Arbeloa ocupando actualmente el puesto de entrenador interino en el Santiago Bernabéu. Tampoco se descarta un emotivo regreso a Anfield, con algunas preguntas sobre la presencia actual de Arne Slot allí.

El Salzburger Nachrichten también ha sugerido que Red Bull ya tiene en mente un sucesor para Klopp. Se dice que ese hombre es el actual entrenador del Crystal Palace, Oliver Glasner. Anteriormente, Glasner trabajó como coordinador deportivo y segundo entrenador en el RB Salzburgo.

La cotización del austriaco ha seguido subiendo en Inglaterra, con la conquista de un histórico primer gran trofeo en el Palace, al ganar la FA Cup de 2025. Glasner ha revelado que dejará Selhurst Park cuando expire su contrato en verano.

Se le ha relacionado con otros puestos de entrenador que actualmente ocupan interinos, como los del Manchester United y el Tottenham, pero podría verse tentado a dar un paso atrás y asumir un papel más relajado en el Red Bull, lo que permitiría a Klopp ir en la dirección opuesta.