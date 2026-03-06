Jun'ai Byfield: el futuro capitán del Tottenham bate récords en la Liga de Campeones y podría ser la solución a los problemas defensivos del equipo

Aproximadamente un mes después de firmar su primer contrato profesional, Byfield debutó con el Tottenham, saliendo del banquillo en los últimos 30 minutos del partido que su equipo ganó por 2-0 al Borussia Dortmund en la Liga de Campeones. Inicialmente salió como lateral derecho en una defensa de cuatro, pero en los últimos compases del partido se le adelantó aún más para jugar como lateral ofensivo.

En declaraciones a los medios de comunicación tras el partido, Frank afirmó que tenía una gran confianza en Byfield, lo que quedó patente en el hecho de que jugó muchos minutos y fue uno de los dos únicos suplentes que utilizó esa noche.

«Creo que es uno de esos momentos especiales en los que te sientes parte de algo, cuando le das la oportunidad de debutar a un jugador joven, y no solo le das unos minutos al final del partido, como una pequeña recompensa o algo así, sino en un partido importante de la Champions League. Vaya, qué momento. Lo ha hecho muy bien, estoy muy contento por él», dijo Frank.

«Jun'ai ha impresionado durante los entrenamientos. Los jugadores confían en él, está claro que lo valoran mucho. Yo lo valoro mucho. Una cosa es debutar con el Tottenham, en los últimos cinco minutos, con un 4-0 a favor y todo yendo sobre ruedas. Otra cosa es debutar en la Champions League, en una gran noche contra el Dortmund y con la necesidad de ganar el partido. Entró, sereno, tranquilo, por encima de todo. Vaya. Espero que sus padres estén muy orgullosos. Deberían estarlo».