Jun'ai Byfield Tottenham GFXGetty/GOAL

Jun'ai Byfield: el futuro capitán del Tottenham bate récords en la Liga de Campeones y podría ser la solución a los problemas defensivos del equipo

Para un club del tamaño del Tottenham, su academia no ha producido demasiados graduados exitosos desde principios de siglo. Por supuesto, Harry Kane es el nombre más destacado y sería el ejemplo brillante de cualquier sistema juvenil, pero más allá de él, las opciones son escasas. La lista completa de antiguos alumnos activos de la cantera de los Spurs que pasaron a jugar en el primer equipo es la siguiente: Kane, Harry Winks, Oliver Skipp, Kyle Walker-Peters, Andros Townsend, Troy Parrott, Nabil Bentaleb, Massimo Luongo, Maksim Paskotsi, Milos Veljkovic, Anthony Georgiou y Cameron Carter-Vickers.

El Tottenham no ha incorporado a ningún talento local de primer nivel a su primer equipo en aproximadamente una década. Sin embargo, hay esperanza para el futuro, a pesar del reciente declive del equipo senior. Jugadores como Mikey Moore y Luca Williams-Barnett están dando motivos para el optimismo tanto a los aficionados de los Spurs como al personal del club, que ha invertido en jóvenes promesas de otros equipos, como Archie Gray, Lucas Bergvall y Luka Vuskovic.

El siguiente adolescente que entusiasma a los responsables del Hotspur Way es el defensa Jun'ai Byfield, que se convirtió en el jugador más joven del Tottenham en disputar la Liga de Campeones cuando debutó como profesional en enero. Solo cumplió 17 años en diciembre, pero ha sido ascendido rápidamente al equipo senior, en parte debido a una crisis de lesiones, aunque también por méritos propios.

Entonces, ¿quién es Byfield y por qué la mitad lilywhite del norte de Londres ha depositado en él sus esperanzas para las próximas dos décadas?

  • Donde todo comenzó

    Byfield nació en el distrito londinense de Lambeth el 6 de diciembre de 2008, lo que significa que el primer trofeo del Tottenham de su vida fue el triunfo en la Europa League de 2025, y creció en los suburbios de Bromley. Se incorporó a la academia del Spurs a los ocho años, jugando inicialmente como delantero antes de retroceder en el campo y establecerse como central.

    Con solo 15 y 16 años, Byfield entró en el equipo sub-18 del Tottenham durante las temporadas 2023-24 y 2024-25, respectivamente, mientras seguía asistiendo al colegio. Quizás lo más impresionante es que fue capitán del equipo sub-17 que ganó la Premier League Cup del año pasado y ahora representa al equipo sub-21 cuando no está con el primer equipo. Este progreso también fue reconocido a escala nacional, y Byfield ahora juega con la selección inglesa en las categorías sub-16, sub-17 y sub-18.

    Tras el nombramiento de Thomas Frank como entrenador del Tottenham en junio de 2025, Byfield fue ascendido al primer equipo para la gira de pretemporada por Asia. No se trató de un simple gesto simbólico, ya que el defensa también fue convocado para la final de la Supercopa de la UEFA, en la que su equipo cayó derrotado ante el París Saint-Germain en los penaltis, y se llevó la medalla de plata. Byfield formó parte de varias plantillas de la Premier League durante la primera mitad de la temporada 2025-26, antes de firmar su primer contrato profesional al cumplir 17 años.

    • Anuncios
  • Tottenham Hotspur v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    El gran salto

    Aproximadamente un mes después de firmar su primer contrato profesional, Byfield debutó con el Tottenham, saliendo del banquillo en los últimos 30 minutos del partido que su equipo ganó por 2-0 al Borussia Dortmund en la Liga de Campeones. Inicialmente salió como lateral derecho en una defensa de cuatro, pero en los últimos compases del partido se le adelantó aún más para jugar como lateral ofensivo.

    En declaraciones a los medios de comunicación tras el partido, Frank afirmó que tenía una gran confianza en Byfield, lo que quedó patente en el hecho de que jugó muchos minutos y fue uno de los dos únicos suplentes que utilizó esa noche.

    «Creo que es uno de esos momentos especiales en los que te sientes parte de algo, cuando le das la oportunidad de debutar a un jugador joven, y no solo le das unos minutos al final del partido, como una pequeña recompensa o algo así, sino en un partido importante de la Champions League. Vaya, qué momento. Lo ha hecho muy bien, estoy muy contento por él», dijo Frank.

    «Jun'ai ha impresionado durante los entrenamientos. Los jugadores confían en él, está claro que lo valoran mucho. Yo lo valoro mucho. Una cosa es debutar con el Tottenham, en los últimos cinco minutos, con un 4-0 a favor y todo yendo sobre ruedas. Otra cosa es debutar en la Champions League, en una gran noche contra el Dortmund y con la necesidad de ganar el partido. Entró, sereno, tranquilo, por encima de todo. Vaya. Espero que sus padres estén muy orgullosos. Deberían estarlo».

  • Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    ¿Cómo va todo?

    Dos semanas después de que Byfield debutara en la Premier League en el empate 2-2 contra el Manchester City, Frank fue despedido por el Tottenham el 11 de febrero tras una mala racha de resultados, con lo que el defensa perdió a uno de sus mayores defensores en el club.

    Sin embargo, dada la plaga de lesiones que sufre el Spurs y la suspensión de cuatro partidos del capitán Cristian Romero, los aficionados tenían la esperanza de ver a Byfield desempeñar un papel más destacado bajo las órdenes del nuevo entrenador, Igor Tudor. Sin embargo, Byfield no ha entrado en la convocatoria para ninguno de los tres partidos que ha disputado el croata hasta ahora.

    No obstante, Byfield sigue teniendo motivos para ser optimista a corto y largo plazo en el Tottenham, ya que cada vez se habla más de que el exentrenador Mauricio Pochettino, líder de la última revolución juvenil de los Spurs, podría volver al club en verano. Si eso ocurre, Byfield podría tener un papel más destacado por delante de otras opciones defensivas del equipo que no están a la altura.

  • Puntos fuertes más destacados

    Byfield ha sido elogiado por su habilidad tanto con el balón como sin él en la cantera, y la decisión de Frank de utilizarlo como lateral y carrilero puede deberse en parte a la confianza que le inspira su destreza técnica. No tiene miedo de intentar salir regateando desde atrás (lo que puede interpretarse como algo positivo o negativo, dependiendo de la filosofía futbolística de cada uno) y es conocido por provocar faltas en su propio campo.

    Quizás la antigua faceta de Byfield como delantero le ha ayudado a convertirse en una amenaza en ambas áreas. En los 25 partidos que disputó con el equipo sub-18 del Tottenham la temporada pasada, marcó cinco goles e incluso contribuyó con una asistencia. En particular, en la victoria sobre el Leicester City, bajó un balón alto en el área con un primer toque letal antes de regatear al portero y marcar.

    Al igual que el actual defensa del Tottenham Romero y el excentral Toby Alderweireld, a Byfield le gusta jugar balones en profundidad para encontrar a sus delanteros de forma más directa, mientras que no tiene miedo de entrar en el centro del campo con o sin el balón, sobre todo teniendo en cuenta su impresionante ritmo de recuperación.

  • Tottenham Hotspur v Villarreal CF - UEFA Youth LeagueGetty Images Sport

    Margen de mejora

    Aunque Byfield ha sido elogiado por su físico en las categorías inferiores, siempre existe la duda de cómo se traducirá eso en el fútbol masculino, donde el terreno de juego no estará tan sesgado hacia los adolescentes más altos y fuertes.

    Si fuéramos hipercríticos y planteáramos un argumento basado en la teoría y no en la realidad conocida, la insistencia de Tudor en utilizar a Radu Dragusin y a los centrocampistas Joao Palhinha y Gray en defensa por delante de Byfield en sus primeros partidos podría sugerir que el jugador de 17 años está más lejos de contribuir de forma significativa de lo que Frank sugería.

    Pero, de nuevo, eso es solo una idea que, en este momento, es más ficción que realidad. La cuestión es que Byfield no ha mostrado ninguna debilidad significativa en su juego a nivel juvenil y ahora se trata de dar el salto al ámbito profesional.

  • Manchester City v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    ¿El próximo... Ledley King?

    Está claro que es muy fácil ver a Byfield como un defensa formado en el Tottenham y compararlo con el último gran defensa formado en el club. Pero hay una conexión más profunda.

    Ledley King fue descubierto por primera vez por los Spurs en el prestigioso Senrab FC, en el este de Londres, donde jugaba junto a su futuro compañero en la selección inglesa, John Terry. En aquel entonces se le consideraba un defensa moderno, alguien adelantado a su tiempo y más cómodo con el balón que sus compañeros, lo que le llevó a jugar en el centro del campo durante gran parte de su carrera. Durante su etapa en la academia, King fue comparado con la leyenda de los Tres Leones Bobby Moore por su instinto defensivo y su capacidad para leer el juego de una manera que no se podía enseñar.

    Como profesional, King fue aclamado como un «fenómeno absoluto» por el entonces entrenador de los Spurs, Harry Redknapp, por ser capaz de jugar a un nivel tan alto a pesar de no entrenar durante la semana debido a sus persistentes problemas de rodilla. Thierry Henry afirmó que King era el mejor defensa al que se había enfrentado, ya que era el único que podía quitarle el balón limpiamente sin cometer falta.

    Byfield está siguiendo una trayectoria similar. Hasta ahora, ha cumplido todos los requisitos como defensa del fútbol contemporáneo, y la conexión de los Spurs con King es una gran ventaja. En un momento de tanta incertidumbre en el Tottenham, los aficionados pueden al menos aferrarse a la idea de que un defensa de la cantera se parece en cierto modo a uno de los grandes de todos los tiempos.

  • ¿Qué viene después?

    Con el Tottenham luchando por mantenerse en la Premier League, es posible que Byfield no vuelva a jugar con el primer equipo esta temporada, a menos que se acumulen de nuevo las lesiones y las sanciones, aunque sin duda no podría ser peor que algunas de las otras opciones del equipo. Si los Spurs acaban descendiendo a la Championship, eso podría mejorar sus posibilidades de jugar la próxima temporada, pero ese es un escenario apocalíptico en el que el club prefiere no pensar.

    No obstante, Byfield está ansioso por jugar más al fútbol de alto nivel y ya se ha ganado algunos aliados en el campo de entrenamiento.

    «Kevin Danso se ha portado genial conmigo desde que estoy en el primer equipo. Sabía antes del partido que me iba a ayudar y esta noche se ha portado muy bien conmigo», declaró tras su debut. «En realidad, es solo otro partido, eso es lo que hay que pensar. Simplemente lo tomé paso a paso y siento que progresé bastante bien en el partido. Solo espero que haya muchos más por venir».

