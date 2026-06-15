Leroy Sané apareció brevemente en la entrevista, muy relajado. Su declaración tras el 7-1 de Alemania ante Curazao en el debut mundialista duró menos de un minuto, pero dejó claro que, a pesar de algunos altibajos, estaba satisfecho.
Traducido por
Julian Nagelsmann sigue apoyándolo: Leroy Sané vuelve a ser motivo de preocupación para la DFB
El extremo del Galatasaray de Estambul ha jugado 13 partidos con la selección, pero aún no ha marcado. El domingo tuvo dos ocasiones claras. Tras el partido declaró: «Hemos marcado muchos goles, y eso es lo que importaba. Para mí, lo principal es que ganemos». Su gol llegará, «espero que pronto».
- Getty Images Sport
¿Sustituirá Julian Nagelsmann a Leroy Sané en el once inicial contra Costa de Marfil?
Como apuntó Lothar Matthäus, en un equipo donde todo encajaba, Sané desentonó un poco. Vuelve a planear el debate sobre su cabida en la selección, a la que llegó por las lesiones de Gnabry y Karl.
Aun así, Julian Nagelsmann podría reemplazarlo ante Costa de Marfil por Maximilian Beier o Jamie Leweling en la misma posición, o desplazar a Kai Havertz a la banda, aunque lo ve poco probable. «Se ha esforzado mucho, ha trabajado duro», elogió el seleccionador. «Ha estado muy presente, tanto en ataque como en defensa».
Pero también tuvo mala suerte. «Hizo un control de primera, pero luego envió el balón fuera por poco», criticó Matthäus en su análisis para el diario Bild. Antes, en otra jugada, no había acertado con el balón: «Tiene que aprovechar esas ocasiones», subrayó. De un jugador «con su clase, su calidad y su experiencia» se espera más.