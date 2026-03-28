AFP
Traducido por
Julian Nagelsmann se pronuncia en contra de las críticas «injustificadas» hacia Florian Wirtz, mientras que el seleccionador alemán confía en que la estrella del Liverpool «saldrá fortalecido» de esta mala racha
Nagelsmann critica las críticas «injustificadas»
A pesar de su meteórico ascenso —desde convertirse en el goleador más joven de la historia de la Bundesliga hasta marcar 18 goles y ser nombrado Jugador de la Temporada durante el doblete nacional sin derrotas del Bayer Leverkusen en la temporada 2023-24—, la joven estrella se enfrenta ahora a una presión cada vez mayor en Anfield tras su espectacular fichaje este verano. Sin embargo, Nagelsmann sigue apoyándole firmemente, argumentando que la reacción del público ha sido demasiado severa para un jugador que, a pesar de su amplia experiencia, sigue atravesando un cambio significativo en su carrera.
En declaraciones realizadas durante el parón internacional, Nagelsmann expresó su frustración por la narrativa que rodea al jugador de 22 años.
«Fue una situación totalmente normal que afecta a un jugador joven. Es alguien con emociones y primero tiene que lidiar con las críticas. Con esa intensidad, no estaba justificado», declaró el seleccionador alemán a los periodistas mientras su equipo se preparaba para el partido amistoso contra Ghana del lunes.
- Getty Images Sport
Fomentar un vínculo más estrecho en tiempos difíciles
Aunque el escrutinio en Inglaterra ha sido implacable —Wirtz solo ha sumado seis goles y nueve asistencias en 40 partidos en todas las competiciones—, Nagelsmann ha aprovechado este periodo para fortalecer su relación con el talentoso delantero. Con el Liverpool pasando apuros por sus resultados irregulares y luchando por asegurarse una plaza entre los cuatro primeros para la Liga de Campeones de la próxima temporada, el exentrenador del Bayern de Múnich reveló que ha desempeñado un papel activo en la orientación de Wirtz, proporcionándole el apoyo emocional necesario para afrontar los altibajos del fútbol de élite.
Nagelsmann destacó el crecimiento personal que ha observado en Wirtz durante estos meses difíciles. «Nos hemos acercado aún más, hemos tenido muchas conversaciones buenas en las que se ha abierto de verdad. Es inteligente y muy abierto, y se aprende mucho hablando con él», añadió Nagelsmann.
Confianza en una remontada más contundente
Nagelsmann está convencido de que este periodo de adversidad beneficiará a Wirtz a largo plazo, y considera que este bajón de forma es una experiencia de aprendizaje fundamental para desarrollar la fortaleza mental necesaria en un club de la talla de Anfield.
«Puede sacar mucho provecho de esta fase y salir fortalecido», insistió el entrenador.
- Getty Images Sport
Wirtz brilla en el emocionante partido de Alemania contra Suiza
Como ya ha ocurrido tantas otras veces, Wirtz acaparó toda la atención en la victoria de Alemania por 4-3 sobre Suiza el viernes, al marcar dos goles y dar dos asistencias. Nagelsmann quedó profundamente impresionado por la actuación de la estrella del Liverpool: «Ya es un nombre de referencia en el fútbol mundial, y si sigue así, se mantendrá en lo más alto durante mucho tiempo en cualquier club, porque es increíblemente bueno y siempre tiene la energía necesaria». Lothar Matthäus le puso un sobresaliente con estrella. ¿Quién querría llevarle la contraria? No se puede», afirmó Nagelsmann.