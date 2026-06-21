¡Julian Nagelsmann no puede flaquear con Deniz Undav! Ahora debe hacer un cambio en la selección alemana

Tras varios partidos decepcionantes de Alemania, Undav marcó dos goles en los últimos minutos ante Costa de Marfil y cambió el partido. Así, Alemania vuelve a una fase eliminatoria de un Mundial por primera vez desde 2014 y, gracias a la derrota de Ecuador frente a Curazao, ya asegura el primer puesto del grupo.

Ya tras anotar tres veces como suplente en el 7-1 contra Curazao, se debatía si merecía un lugar en el once. Tras brillar ante una Costa de Marfil superior, la respuesta es clara: sí, se lo habría ganado. El propio Undav eludió las preguntas al respecto en Toronto, mientras que el seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, afirmó: «Es algo totalmente posible».

Precisamente por eso, Nagelsmann no debería dudar: con este jugador de 29 años del Stuttgart tiene una baza segura, lista para entrar en cualquier momento. La afición ya lo coreaba antes de que saltara al campo. Su entrada siempre da un impulso inmediato al equipo, aunque los rivales también conocen sus números.

Sería útil también en el once, pero como comodín es un arma única. Nagelsmann no debería prescindir de él.