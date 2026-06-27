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Julian Nagelsmann mantiene su confianza en Jamal Musiala y Florian Wirtz pese a su bajo rendimiento, y el seleccionador alemán promete sacar lo mejor de ambos
Nagelsmann sigue confiando en el dúo creativo de Alemania
Las expectativas eran altas para Musiala y Wirtz en el Mundial 2026, pero aún no han sido decisivos. Sufrieron en la derrota ante Ecuador, pues su peligro en el regate se neutralizó por la fuerza física rival. Pese a ello, Nagelsmann no piensa prescindir de ellos. El seleccionador alemán confirmó que seguirá confiando en ellos para el partido de octavos del lunes, convencido de que su calidad pronto marcará la diferencia.
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Nagelsmann cree que el gran avance está cerca
Nagelsmann elogió la entrega de Wirtz, pese a que el jugador del Bayer Leverkusen no marcó. También pidió paciencia con Musiala, destacando su larga baja por lesión en el Bayern de Múnich.
«Flo se ha entregado al máximo y lo ha dado todo», declaró Nagelsmann a los periodistas. «Le falta suerte. Ha realizado dos o tres regates de primera categoría dentro del área. Le falta marcar el gol».
Sobre Musiala, añadió: «Lleva un año de baja. Todos sabemos de lo que es capaz. Debemos sacarle lo mejor. ¡El gran momento de ambos llegará el lunes!».
Alemania busca recuperar la confianza antes de las eliminatorias
Leroy Sané rompió su sequía goleadora ante Ecuador, lo que animó a Nagelsmann. El técnico cree que esto aliviará la presión sobre las jóvenes estrellas ofensivas alemanas.
«Me alegré por él», declaró Nagelsmann. «Lo está haciendo bien. Casi marca su segundo gol».
Tras la derrota, prefiere que el equipo aprenda de sus errores sin abandonar su estilo ofensivo.
Y añadió: «Debemos aprender de lo ocurrido. Si aún hubiéramos necesitado ganar, habría hecho otros cambios. El lunes debemos darlo todo para avanzar».
- AFP
Alemania se juega la clasificación: o gana o se elimina.
Alemania dejará su concentración en Winston-Salem para viajar a Boston, donde el lunes jugará los dieciseisavos contra Paraguay. Nagelsmann no planea cambios radicales y confía en que Musiala, Wirtz y el resto del ataque brillen en la eliminatoria.