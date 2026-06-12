Curazao es, en muchos sentidos, un participante especial en el Mundial. Con solo unos 156 000 habitantes, esta isla caribeña es el país más pequeño que se ha clasificado jamás para una fase final. Sin embargo, la cifra oficial de población es engañosa, pues el seleccionador Dick Advocaat, de 78 años, el más veterano de la historia del Mundial, puede recurrir a una amplia cantera de jugadores internacionales.
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Julian Nagelsmann lo expulsó de la plantilla y evitó por poco la cárcel: el reencuentro de Alemania en el Mundial con un reincidente
Antigua colonia, Curazao pertenece al Reino de los Países Bajos y tiene amplia autonomía. Miles de curazaoanos emigraron a los Países Bajos, y sus descendientes forman el eje de la selección nacional, reconocida por la FIFA desde 2010. De los 26 convocados al Mundial, solo uno nació en la isla: Tahith Chong, el más conocido.
Chong debutó como profesional en el Manchester United, jugó 16 partidos oficiales y luego pasó seis meses en el Werder Bremen en 2021 sin demasiado éxito. Actualmente milita en el Sheffield United y es uno de los seis convocados con experiencia en Alemania. Gervane Kastaneer jugó en el 1. FC Kaiserslautern, Riechedly Bazoer en el VfL Wolfsburgo, Roshon van Eijma en el Preußen Münster, y Jürgen Locadia y Joshua Brenet en el TSG Hoffenheim.
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Julian Nagelsmann dejó fuera del equipo a Joshua Brenet en Hoffenheim
El lateral derecho Brenet fichó por el Hoffenheim en 2018, procedente del PSV Eindhoven, por 3,5 millones de euros, en parte a instancias del actual seleccionador nacional, Julian Nagelsmann. Lo hizo tras ganar tres veces la Eredivisie y ser internacional con Holanda en dos ocasiones. Sin embargo, en el TSG fue un fichaje costoso y fallido: tras quedarse en el banquillo en sus primeros partidos en la Bundesliga, faltó a una sesión de vídeo previa al debut en Champions contra el Shakhtar Donetsk, y Nagelsmann lo apartó del grupo.
Aunque luego lo perdonó, Brenet apenas jugó el resto del curso. Su sucesor, Alfred Schreuder —actual segundo de Nagelsmann en la DFB—, no le dio minutos, y Sebastian Hoeneß lo mandó al filial de la Regionalliga Südwest. Además, su falta de disciplina, como reiterados retrasos, complicó su salida. Sin ofertas de traspaso, en 2022 fichó por el Twente Enschede como agente libre.
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«Parece que sigue jugando al fútbol aun después de haber recibido una tarjeta roja»
Allí convenció en lo deportivo, pero fuera del campo se quedó fuera de juego. En enero de 2023, Brenet fue sorprendido dos veces al volante sin carné en dos semanas. Lo había perdido en 2020 por conducir ebrio.
«Parece que no respeta a las autoridades; es como si siguiera jugando tras una roja», dijo el juez, que en 2024 lo condenó a un mes de cárcel. Ya en 2021 había sido condenado a multa y trabajos comunitarios por violencia doméstica. La pena de prisión por conducir sin carné se conmutó por trabajos comunitarios tras un recurso, pero el Twente rescindió su contrato.
Fichó por el Al-Rayyan de Catar, donde jugó seis partidos en la 2024/25; luego pasó al Livingston escocés y, en la segunda vuelta, al Kayserispor turco. Ahora disputa el Mundial con Curazao: la FIFA le autorizó jugar con el país natal de sus padres pese a su pasado con las selecciones neerlandesas.
Desde su debut con Curazao en 2024, ha marcado seis goles en 17 partidos. En el amistoso contra Aruba fue titular como lateral derecho y anotó. Este domingo, a las 19:00, el jugador de 32 años se medirá a Alemania en el partido inaugural del Mundial y a sus exentrenadores Nagelsmann y Schreuder.