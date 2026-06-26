AFP
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Julian Nagelsmann frena a una estrella «de talla mundial» al alinearla en una posición inadecuada, afirma una leyenda del fútbol alemán
El debate táctico se apodera del campamento
La decepcionante actuación de Alemania en el último partido de la fase de grupos ha reabierto el debate sobre su esquema táctico.
La leyenda alemana Matthäus ha pedido al seleccionador Nagelsmann que no use a Kimmich como defensa y lo devuelva al centro del campo. Kimmich ha alternado ambas posiciones en el Bayern y en la selección, pero Matthäus cree que la derrota 2-1 ante Ecuador demuestra que el equipo rinde mejor con el jugador de 31 años en la medular.
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Matthaus exige un cambio en el centro del campo
Matthaus insiste en que el capitán está desaprovechado en la banda y no influye desde atrás.
En declaraciones a Bild, Matthaus afirmó: «Hacedle un favor y sacadlo de la línea defensiva. No veo en el campo al Joshua que conozco desde hace años. En el Bayern de Múnich es un jugador de talla mundial. En cuanto a su lenguaje corporal y su posicionamiento, no lo veo como alguien que lidere al equipo o ejerza influencia cuando las cosas no van bien. Desde el puesto de lateral derecho, parece que simplemente no es capaz de hacerlo».
Sin embargo, el seleccionador Nagelsmann defendió su doble pivote formado por Felix Nmecha y Aleksandar Pavlovic, y lo calificó de «bueno». También recordó que Kimmich fue un «lateral derecho de primer nivel, con diferencia el de mejores estadísticas» en la Eurocopa 2024 y añadió: «No quiero prescindir ni de Felix ni de Pavlo».
La selección de la plantilla limita las opciones
La polémica decisión de Nagelsmann de no incluir ningún lateral derecho natural en la lista del Mundial complica a «Die Mannschaft». Cambiar a Kimmich de posición genera dudas defensivas: Nathaniel Brown se recupera de una lesión y David Raum mostró inestabilidad.
Pese a la presión, Kimmich se mostró diplomático al ser preguntado por su posición y afirmó que es «una decisión exclusiva del seleccionador».
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Se avecinan ajustes tácticos decisivos
Alemania debe resolver rápido sus problemas internos antes de los octavos de final, el lunes en Boston. El equipo de Nagelsmann se medirá al tercer clasificado de su grupo, aunque el rival se confirmará tras los últimos partidos de la fase de grupos el sábado por la noche.