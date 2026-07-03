¡Julian Nagelsmann dimite! El seleccionador de Alemania renuncia tras los rumores sobre Jürgen Klopp y el fracaso en el Mundial

Cuatro días después de que la cuatro veces campeona Alemania cayera eliminada por la modesta Paraguay en una dramática tanda de penaltis, la Federación Alemana de Fútbol (DFB) confirmó la salida del seleccionador. Tras un tenso 1-1 en la prórroga, los fallos de Kai Havertz, Nick Woltemade y Jonathan Tah sellaron la derrota por 4-3. Es la primera vez que la potencia europea cae en un Mundial en los penaltis.

Un comunicado confirmó que la junta directiva de la DFB «decidió por unanimidad, a propuesta del presidente de la DFB, Bernd Neuendorf, rescindir de inmediato la relación contractual» con Nagelsmann.

Además, se indicó que el técnico había pedido ser relevado el día anterior, en una reunión privada con la directiva tras el resultado de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, solicitud que los representantes de los accionistas y el consejo de supervisión aceptaron.