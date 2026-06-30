Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

Julian Nagelsmann califica de «escándalo» el gol anulado a Jonathan Tah con la selección alemana y pierde los estribos con un periodista tras la derrota ante Paraguay en el Mundial

J. Nagelsmann
Alemania
J. Tah
Alemania vs Paraguay
Paraguay
World Cup

Alemania quedó eliminada del Mundial tras perder en los penaltis contra Paraguay, tras empatar 1-1 en la prórroga. Julian Nagelsmann se mostró furioso por la anulación del gol de Jonathan Tah y calificó la intervención del VAR de «escándalo».

  • La polémica sobre el VAR eclipsa la eliminación de Alemania

    Alemania cayó 4-3 en los penaltis ante Paraguay tras empatar 1-1 en la prórroga y quedó eliminada en dieciseisavos del Mundial. La temprana salida aumenta la presión sobre Nagelsmann.

    El momento clave llegó en la prórroga: Tah marcó, pero el VAR anuló el gol por una falta previa de Waldemar Anton al portero paraguayo Orlando Gill. Nagelsmann lo tildó de «escándalo».

    • Anuncios
  • Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Nagelsmann condena el gol anulado

    Nagelsmann habló de la polémica decisión en una entrevista con ZDF tras el partido. Reconoció los errores de Alemania, pero insistió en que anular el gol de Tah fue un error grave.

    «Tuvimos una construcción de juego muy lenta; tardamos una eternidad en pasar el balón de una banda a otra», explicó Nagelsmann. «En algún momento, cambiamos a un juego más directo y fue importante enviar balones precisos al área.

    En un momento tuvimos seis o siete jugadores de más de 1,88 m en el campo y 11 o 12 corners. De uno marcamos, pero el árbitro lo anuló; no sé qué vio, es una broma.

    «Así son las cosas, no sirve lamentarse. Debimos controlar el partido desde el principio y no lo hicimos».

    Tras ver la repetición, añadió: «Lo estoy viendo de nuevo ahora mismo. No es solo un escándalo, es un escándalo absoluto. Eso no es ni remotamente una falta».

  • La frustración llegó a su punto álgido tras la eliminación de Alemania

    La entrevista se tensó cuando se preguntó varias veces a Nagelsmann sobre el bajón de Alemania tras ganar 7-1 a Curazao. Al insistirse en las deficiencias tácticas, el seleccionador perdió la paciencia.

    «Ya lo dije: nuestra construcción del juego fue demasiado lenta. Lo repito por tercera vez», afirmó.

  • Nagelsmann(C)Getty Images

    Alemania debe hacer balance tras su temprana eliminación

    Alemania quedó eliminada en dieciseisavos del Mundial, lo que deja a Nagelsmann y a su plantilla ante un largo periodo de reflexión. Ahora se analizarán la polémica eliminación y las actuaciones que impidieron al favorito avanzar de la primera ronda.

World Cup
Paraguay crest
Paraguay
PAR
team-logo
Por anunciarse
Por anunciarse