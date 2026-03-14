«Julian Brandt me parece sensacional»: el presidente de un club puntero de la Bundesliga «apoyaría sin duda» los esfuerzos por fichar a la estrella del BVB

Cuando se le preguntó en DAZN, antes del partido de la Bundesliga contra el FC Bayern de Múnich el sábado por la tarde, si sería posible volver a ver a Brandt con la camiseta del Bayer a partir del verano, Carro respondió en un primer momento: «Tienen que preguntárselo a Simon Rolfes. Simon Rolfes es el responsable de la planificación de la plantilla, es nuestro director deportivo y quien, al final, debe tomar la decisión».

Carro no descartó, al menos, un regreso del aún jugador del Dortmund: «Julian Brandt me parece sensacional. Si Simon lo quiere, yo lo apoyaré sin duda. Pero ahí es Simon quien debe marcar la pauta», afirmó el técnico de 61 años.

Brandt no renovará su contrato con el Borussia Dortmund, que expira al final de la temporada, y abandonará el BVB en verano sin coste alguno. Tras la reciente confirmación por parte del director deportivo del Dortmund, Lars Ricken, se han disparado las especulaciones sobre el futuro del jugador de 29 años.

A la luz de las últimas informaciones de Bild y Sky, es dudoso que el Leverkusen tenga posibilidades de fichar a Brandt. Según estas, el centrocampista preferiría marcharse al extranjero, y al parecer tiene en mente Inglaterra, Italia o España. Se dice que el Aston Villa está insistiendo mucho en fichar a Brandt, y Sky ha mencionado recientemente al Arsenal y al Barcelona, dos clubes de la máxima categoría.