Fernando Carro, presidente del consejo de administración del Bayer Leverkusen, ha avivado los rumores sobre un posible regreso de Julian Brandt al Werkself.
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«Julian Brandt me parece sensacional»: el presidente de un club puntero de la Bundesliga «apoyaría sin duda» los esfuerzos por fichar a la estrella del BVB
Cuando se le preguntó en DAZN, antes del partido de la Bundesliga contra el FC Bayern de Múnich el sábado por la tarde, si sería posible volver a ver a Brandt con la camiseta del Bayer a partir del verano, Carro respondió en un primer momento: «Tienen que preguntárselo a Simon Rolfes. Simon Rolfes es el responsable de la planificación de la plantilla, es nuestro director deportivo y quien, al final, debe tomar la decisión».
Carro no descartó, al menos, un regreso del aún jugador del Dortmund: «Julian Brandt me parece sensacional. Si Simon lo quiere, yo lo apoyaré sin duda. Pero ahí es Simon quien debe marcar la pauta», afirmó el técnico de 61 años.
Brandt no renovará su contrato con el Borussia Dortmund, que expira al final de la temporada, y abandonará el BVB en verano sin coste alguno. Tras la reciente confirmación por parte del director deportivo del Dortmund, Lars Ricken, se han disparado las especulaciones sobre el futuro del jugador de 29 años.
A la luz de las últimas informaciones de Bild y Sky, es dudoso que el Leverkusen tenga posibilidades de fichar a Brandt. Según estas, el centrocampista preferiría marcharse al extranjero, y al parecer tiene en mente Inglaterra, Italia o España. Se dice que el Aston Villa está insistiendo mucho en fichar a Brandt, y Sky ha mencionado recientemente al Arsenal y al Barcelona, dos clubes de la máxima categoría.
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¿Sería el Bayer Leverkusen una opción para Julian Brandt?
Si Brandt decidiera quedarse en la Bundesliga, el Leverkusen sería sin duda una de las pocas opciones realistas. Aunque en el Werder Bremen se sueña con fichar al jugador nacido en Bremen —que, sin embargo, nunca ha jugado para el SVW—, desde el punto de vista económico esto sería prácticamente inviable.
En Leverkusen, Brandt dio el salto a la Bundesliga con 17 años, después de que el Bayer lo fichara poco antes procedente de la cantera del VfL Wolfsburgo. Permaneció cinco años y medio en el SVB, donde marcó 42 goles en 215 partidos con el Leverkusen. En 2019, Brandt acabó fichando por el Dortmund por 25 millones de euros.
En el Bayer, Brandt podría encajar bien en el sistema preferido por el entrenador Kasper Hjulmand, con un doble diez, y posiblemente formar un centro ofensivo muy creativo junto a Malik Tillman o Ibrahima Maza. En el BVB desempeña un papel similar esta temporada y ocupa un lugar importante bajo la dirección del entrenador Niko Kovac, aunque no siempre ha sido titular indiscutible.
El Bayer Leverkusen quiere formar el próximo equipo campeón
El Leverkusen acaba de atravesar una gran reestructuración. Con la marcha de Jonathan Tah, Florian Wirtz, Granit Xhaka, Jeremie Frimpong o Lukas Hradecky, muchos de los pilares de la temporada en la que se proclamaron campeones (2023/24) ya no están en el equipo, y antes de esta temporada llegaron muchos jugadores nuevos. Además, como es sabido, el exitoso entrenador Xabi Alonso se marchó el verano pasado.
«Actualmente estamos en un año de transición con 13 fichajes y solo contamos con un tercio del presupuesto del Bayern», declaró Carro sobre la situación actual, en la que, aunque el equipo se encuentra en plena lucha por los puestos de la Liga de Campeones, un nuevo título de liga parece muy lejano dada la enorme distancia que le separa del líder de la tabla, el FC Bayern. Sobre la planificación a medio plazo, el presidente del Leverkusen explicó: «No podremos plantar cara al Bayern todos los años, pero nuestro objetivo es construir ahora el próximo equipo campeón». Este podría estar listo en la temporada 2028/29 para arrebatarle posiblemente al FCB el título de campeón de Alemania, según Carro.
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Las estadísticas de Julian Brandt en el BVB
Intervenciones 298 Goles 56 Asistencias 69