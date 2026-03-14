Julian Álvarez «se va a quedar» en el Atlético de Madrid, según ha desmentido el director deportivo los rumores sobre el Arsenal, el Barcelona y el PSG

La postura de Alemany sobre el futuro de Álvarez se hace eco de su opinión respecto a la marcha de Antoine Griezmann. El delantero francés había sido relacionado con un traspaso a mitad de temporada al Orlando City de la MLS, pero ha optado por terminar la temporada con el equipo español en su lucha por conquistar la Copa del Rey.

A pesar de los rumores sobre una salida inminente, Alemany insistió en que Griezmann cumplirá su contrato en el club, afirmando: «Eso son especulaciones. A Antoine le quedan dos temporadas más, está centrado en lo que viene y su rendimiento es muy bueno. Pensamos en que nos ayude en lo que está por venir. El resto son especulaciones».