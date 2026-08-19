Alvarez fue una ausencia destacada cuando el Atlético de Madrid arrancó su campaña de LaLiga con una victoria por 2-0 sobre el Málaga el miércoles. Mientras el argentino observaba desde la distancia, Ademola Lookman encabezó el ataque como único delantero y disputó el partido completo. Los goles en la segunda parte de Kang-in Lee y Alex Baena aseguraron el triunfo.

Sin embargo, Alvarez ha sido objeto de una intensa especulación sobre su futuro, con Barcelona y Arsenal deseosos de hacerse con su fichaje. A pesar de su deseo de marcharse, el Atlético de Madrid se ha mantenido firme y ha señalado una cláusula de rescisión de 490 millones de euros. El club ha cerrado prácticamente la puerta a cualquier negociación.