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¡Julian Alvarez se disculpa! La estrella atacante da un sorprendente giro de guion y admite su «error» a sus compañeros del Atlético de Madrid tras su fallido intento de fichar por el Barcelona
Confesión en el vestuario de Alvarez
El culebrón veraniego en torno a Alvarez ha dado un giro sorprendente dentro del vestuario del Metropolitano. Después de semanas de incertidumbre y de declaraciones públicas expresando su deseo de marcharse, el exjugador del Manchester City, según se informa, se ha sincerado con sus compañeros. Según Martin Talavera, de Cadena SER, el argentino ha asumido plenamente sus errores, reconociendo que su petición pública de traspaso durante el Mundial estuvo mal gestionada.
Talavera dijo: "Julian Alvarez no esconde en el vestuario que se equivocó. Hasta hace poco no hablaba de ello, pero ahora está reconociendo abiertamente sus errores, especialmente en la manera en que gestionó las cosas".
- Getty/GOAL
El sueño del Barcelona choca con el muro del Atlético
Durante gran parte del mercado, parecía que Alvarez estaba destinado al Spotify Camp Nou. El entorno del jugador se había mostrado activo a la hora de explorar un traspaso a Cataluña, y la reunión entre el director deportivo del Barcelona, Deco se reúne con el agente de Alvarez, Hidalgo, en Madrid fue un momento clave que señaló la seria intención del Barça de hacerse con el ganador del Mundial de 2022. Sin embargo, la cúpula del Atlético, liderada por el CEO Miguel Angel Gil Marin, se mantuvo firme en su negativa a reforzar a un rival directo en La Liga.
Durante gran parte del mercado, parecía que Alvarez estaba destinado al Spotify Camp Nou. El entorno del jugador se había mostrado activo a la hora de explorar un traspaso a Cataluña, y una cumbre en Madrid entre el director deportivo del Barcelona, Deco, y el agente de Alvarez, Fernando Hidalgo, subrayó la seria intención del Barça de fichar al ganador del Mundial de 2022. Sin embargo, la cúpula del Atlético, liderada por el CEO Miguel Angel Gil Marin, se mantuvo firme en su negativa a reforzar a un rival directo en La Liga.
Compromiso con el proyecto del Atlético de Madrid
Con el cierre del mercado de fichajes cada vez más cerca y el Atlético bloqueando con firmeza un traspaso dentro del país, Alvarez ha vuelto a centrarse rápidamente en la causa rojiblanca. El informe añade que el jugador de 26 años ha prometido a sus compañeros que lo dejará todo sobre el césped por el escudo del Atleti mientras el Metropolitano siga siendo su casa. Este cambio de actitud supone un enorme impulso para Simeone, que sigue considerando al argentino una pieza clave en su ataque para la temporada 2026-27.
El periodista señaló que el delantero dijo a sus compañeros: "Ha dicho a sus compañeros que su compromiso es total y que el tiempo que pase en el Atlético de Madrid, que serán tres años de contrato, es primordial".
- ZUMA Press Wire
El foco se desplaza al terreno de juego
Ahora que el polvo se ha asentado, Alvarez seguirá un programa físico personalizado para ponerse al día con sus compañeros. Tras un regreso tardío a la pretemporada después de la exigente trayectoria de Argentina hasta la final del Mundial de 2026, el cuerpo técnico no quiere asumir ningún riesgo con su salud. Como resultado, está previsto que el delantero se quede fuera del próximo amistoso contra el Marsella mientras trabaja para alcanzar su mejor ritmo de competición en Madrid.
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