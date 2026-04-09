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Julian Álvarez revela que falló hasta SEIS tiros libres en los entrenamientos antes de marcar ese increíble gol del Atlético de Madrid contra el Barcelona
Ejercicios de Álvarez
El éxito en el campo suele ser fruto de una repetición incansable, pero Álvarez ha revelado que su preparación para el decisivo partido del Atlético en la Liga de Campeones no salió según lo previsto. A pesar de protagonizar una jugada mágica que ayudó a sellar la victoria por 2-0, el exjugador del Manchester City confesó que su precisión brillaba por su ausencia en los entrenamientos.
- AFP
La redención del argentino en la jornada
Justo antes del descanso, el delantero marcó de falta con un disparo perfecto. El gol llegó tras la expulsión de Pau Cubarsi por una entrada sobre Giuliano Simeone.
Tras el partido, declaró: «Ayer entrenamos los tiros libres. Lancé varios, quizá cinco o seis, y no marqué ninguno. Hoy era el día. Llegó en un momento clave, así que estoy muy contento».
Haciendo historia en la Liga de Campeones
Más allá de la belleza del gol, este tanto ha consolidado el lugar de Álvarez en la historia del club. Con nueve goles, es el máximo anotador del Atlético en una misma campaña de la Liga de Campeones.
- AFP
¿Y ahora qué?
Los Rojiblancos se centran ahora en La Liga y visitan al Sevilla. El Atlético es cuarto con 57 puntos en 30 partidos, a uno del Villarreal. Luego recibirá al Barça en el Wanda Metropolitano.