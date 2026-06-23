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¡Julian Álvarez quiere marcharse! La estrella del Atlético de Madrid afirma que su venta sería «lo mejor para todos» y ruega fichar por el Barcelona, el equipo de sus «sueños»
El delantero exige marcharse este verano
El delantero de 26 años quiere dejar el equipo de Diego Simeone, y su fichaje ya genera puja. Llegó del Manchester City en 2024 por 95 millones de euros, pero ahora busca nuevos horizontes. El Barcelona lo tiene en lo más alto de su lista para sustituir a Robert Lewandowski, cuyo contrato vence en el Camp Nou. Según informes, el Barça es el destino preferido de Álvarez.
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Álvarez solicita el traspaso
El versátil delantero rompió su silencio tras ayudar a Argentina a vencer 2-0 a Austria en el Mundial.
En declaraciones a ESPN, afirmó: «No creo que sea el momento adecuado para hablar, pero tampoco quiero esconderme. Intento ser honesto. He hablado con la gente del Atlético con la que tenía que hablar. Creo que lo mejor para todos es un traspaso. Quiero cumplir mi sueño».
Los pesos pesados europeos desatan una guerra de ofertas
El Barcelona es el favorito para fichar a Álvarez, aunque el jugador tiene contrato hasta 2030, lo que fortalece la posición de su actual club pese a su malestar. Según ESPN, PSG y Arsenal siguen interesados, mientras que el Real Madrid, su rival histórico, vio rechazada una oferta de 150 millones de euros.
La situación ha generado gran tensión, llevando al Atlético a publicar contundentes declaraciones en redes sociales que condenan a Barcelona por supuestas filtraciones mediáticas y falta de respeto.
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El empate allana el camino para un partido espectacular
Se prevé una dura batalla administrativa: el delantero presiona para irse al club que quiere, mientras el Atlético rechaza cualquier oferta nacional. El Barcelona debe resolver este punto muerto rápido, antes de que otros grandes de Europa suban el precio en el mercado de verano.