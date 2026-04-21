Julián Álvarez prefiere fichar por el Barcelona, aunque Arsenal y PSG también lo quieren

El inicio oficial de las negociaciones por Álvarez espera el visto bueno de Flick a Deco tras la reunión de planificación de la plantilla. El Barcelona aguardará a asegurar matemáticamente el título de La Liga antes de abrir conversaciones formales, mientras el Atlético se centra en sus compromisos de semifinales de la Liga de Campeones. Pese a las limitaciones económicas, el Barça se ha puesto un tope de 100 millones de euros y confía en el deseo del jugador de vestir la camiseta.