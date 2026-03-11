Julian Álvarez, objetivo del Barcelona y del Arsenal, hace una sorprendente confesión sobre su traspaso tras la goleada del Atlético de Madrid al Tottenham en la Liga de Campeones

Álvarez tuvo que responder a preguntas sobre su futuro tras el pitido final y no dio las respuestas más tranquilizadoras desde el punto de vista del Atlético. «No tengo nada que decir. Son cosas de las que se habla, también se habla mucho en las redes sociales, todo el mundo publica su opinión, todo se magnifica. Yo nunca he dicho nada, estoy bien aquí, muy contento, compitiendo en todas las competiciones», comenzó diciendo, según Diario AS. «Nunca he dicho nada, son solo rumores. Se exagera mucho. Estoy feliz en el Atlético, contento, luchando. Lo estamos haciendo bien en la Champions League y estamos en la final de la Copa del Rey».

Al ser preguntado sobre si podría fichar por otro equipo para la temporada 2026-27, Álvarez añadió: «¿Qué sé yo? Quizá sí, quizá no, nunca se sabe. Estoy muy feliz aquí. Es una pregunta que me hacen constantemente, pero estoy feliz. Estoy centrado en el día a día, trabajando para mejorar y darlo todo. Nunca he dicho nada malo del club. Estoy muy agradecido. La gente me ha mostrado su cariño y estoy muy feliz».