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Julián Alvarez inicia el programa de entrenamiento del Atlético de Madrid mientras se desvanecen las esperanzas de traspaso del delantero argentino al Barcelona
El entrenamiento comienza pese a la incertidumbre sobre el traspaso
La saga en torno al futuro de Alvarez ha dado un giro significativo, ya que el delantero ha comenzado un programa de entrenamiento especializado preparado por el Atlético. Tras un periodo de silencio después de su declaración pública durante el Mundial de que quería marcharse para cumplir su «sueño» de afrontar un nuevo desafío, el jugador de 26 años sigue ahora un estricto régimen físico. Según Marca, Alvarez, que actualmente disfruta de los últimos días de sus vacaciones, ha estado trabajando de manera individual desde el 1 de agosto para asegurarse de estar en plenas condiciones de cara a la próxima temporada.
Este movimiento sugiere que el argentino está manteniendo sus obligaciones profesionales pese al fuerte interés del gigante catalán. El plan físico diseñado por el cuerpo técnico del Atlético está previsto para durar nueve días, hasta su esperado regreso a la ciudad deportiva del club el 10 de agosto.
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El movimiento del Barcelona choca con un muro diplomático
Mientras Alvarez prepara su regreso, los intentos del Barcelona por llevarlo al Camp Nou se han topado con un gran obstáculo. La relación entre los dos pesos pesados del fútbol español se ha deteriorado considerablemente, con el Atlético acusando al Barcelona de tantear al jugador a sus espaldas. Esta fricción ha desembocado en una disputa formal, con el Atlético presentando una queja oficial tanto ante la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) como ante la FIFA. El Atlético está claramente descontento con la forma en que el Barcelona ha llevado su intento de ficharlo, lo que ha provocado una ruptura de la comunicación a nivel directivo.
El consejero delegado del Atlético, Miguel Angel Gil Marin, se ha mostrado firme sobre la postura del club, insistiendo públicamente en que no negociarán con el Barcelona en las circunstancias actuales. La postura inflexible adoptada por el club de la capital significa que un movimiento al Barça queda, de momento, prácticamente bloqueado.
Simeone y el precedente de Griezmann
A pesar del drama legal que se está desarrollando entre los clubes, Alvarez mantiene una buena relación con el entrenador Diego Simeone. Según se informa, ambos mantuvieron un diálogo fluido durante el Mundial, incluso mientras la especulación sobre el futuro del delantero alcanzaba su punto álgido. Esta conexión personal podría ser vital si Alvarez va a ser reintegrado en el once inicial esta temporada. La directiva del Atlético ha señalado a los representantes del jugador, y no al propio delantero, lo que sugiere que la puerta sigue abierta para que continúe siendo una parte clave del proyecto en Madrid.
El club incluso ha animado a Alvarez a fijarse en el ejemplo de Antoine Griezmann, que reconstruyó con éxito su relación con la afición del Atleti y con la directiva tras su propio y controvertido movimiento al Barcelona y su posterior regreso.
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La posibilidad de una salida al extranjero
Aunque el Atlético preferiría quedarse con el argentino, la situación está lejos de estar resuelta. El club es consciente de que una oferta importante de fuera de La Liga podría cambiarlo todo. Como ahora se considera poco realista un destino en Barcelona o en el Real Madrid por las consecuencias diplomáticas y las limitaciones económicas, cualquier salida implicaría casi con toda seguridad un traspaso a otra gran potencia europea.
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