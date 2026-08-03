La saga en torno al futuro de Alvarez ha dado un giro significativo, ya que el delantero ha comenzado un programa de entrenamiento especializado preparado por el Atlético. Tras un periodo de silencio después de su declaración pública durante el Mundial de que quería marcharse para cumplir su «sueño» de afrontar un nuevo desafío, el jugador de 26 años sigue ahora un estricto régimen físico. Según Marca, Alvarez, que actualmente disfruta de los últimos días de sus vacaciones, ha estado trabajando de manera individual desde el 1 de agosto para asegurarse de estar en plenas condiciones de cara a la próxima temporada.

Este movimiento sugiere que el argentino está manteniendo sus obligaciones profesionales pese al fuerte interés del gigante catalán. El plan físico diseñado por el cuerpo técnico del Atlético está previsto para durar nueve días, hasta su esperado regreso a la ciudad deportiva del club el 10 de agosto.







