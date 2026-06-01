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Summer window GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traducido por

Julian Álvarez, Elliot Anderson y 30 jugadores que marcarán el mercado de fichajes de verano de 2026

Analysis
Fichajes
M. Salah
Vinicius Junior
J. Alvarez
E. Anderson
E. Fernandez
M. Rogers
Rodri
B. Silva
J. Bowen
I. Konate
A. Wharton
Liverpool
Real Madrid
Manchester United
Manchester City
Bayern Múnich
Premier League
Primera División
K. Adeyemi
V. Livramento
Ederson
D. Vlahovic
Savinho
C. Baleba
A. Bouaddi
Y. Diomande
Borussia Dortmund
Juventus
Crystal Palace
Newcastle
Atlético Madrid
Nottingham Forest
Bundesliga
Serie A
Ligue 1
FEATURES
J. Gvardiol
J. Trafford
C. Romero
M. Fernandes
S. Tonali
K. Smit
M. Rashford
R. Lewandowski
E. Kroupi
C. Jones
A. Tchouameni
Tottenham
Barcelona
Chelsea
West Ham
Bournemouth
AZ Alkmaar

La temporada europea 2025-26 ya es historia: el París Saint-Germain venció al Arsenal en la final de la Liga de Campeones y retuvo el título. En pocos meses será un recuerdo, pues el fútbol avanza rápido y ya se acercan nuevos torneos.

En los próximos días la atención estará en el Mundial, con selecciones de todo el mundo llegando a Estados Unidos, México y Canadá en busca del título. Pero los clubes no detendrán sus preparativos para la próxima temporada: el mercado de fichajes promete calor todo el verano, aunque algunos jugadores aún en competencia puedan cambiar de equipo a su regreso.

Se espera un verano espectacular, pero ¿quiénes serán los protagonistas? GOAL analiza a 30 jugadores cuyo futuro marcará el mercado de 2026.

  • FBL-EUR-C1-DORTMUND-LILLARREALAFP

    Karim Adeyemi (Borussia Dortmund)

    Desde que Karim Adeyemi pasó a ser representado por Jorge Mendes en agosto, quedó claro que quiere dejar el Borussia Dortmund. Desde entonces se le ha relacionado con varios grandes clubes europeos.

    Manchester United, Arsenal, Real Madrid, Chelsea, Tottenham y Nápoles han mostrado interés o recibido la oferta de ficharlo. Su contrato en el Signal Iduna Park entra en su último año, así que el jugador de 24 años podría salir a un precio reducido, ya que el BVB baraja vender a uno de sus delanteros estrella mientras aún tiene valor.

    • Anuncios
  • FBL-EUR-C1-ATLETICO-INTERAFP

    Julian Álvarez (Atlético de Madrid)

    El principal objetivo de Julián Álvarez este verano será liderar la delantera de Argentina en su intento por revalidar el título mundial, pero los rumores sobre su futuro en el club han alcanzado su punto álgido después de que el Barcelona presentara una oferta de 100 millones de euros por el delantero del Atlético de Madrid tras la conclusión de la temporada española.

    El Barça ve en él al ‘9’ ideal para sustituir a Robert Lewandowski, aunque Arsenal, Chelsea y PSG también están interesados, lo que el Atlético espera que provoque una subasta. Los rojiblancos piden cerca de 120 millones de euros antes de considerar la venta del delantero de 26 años.

  • Nottingham Forest v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    Elliot Anderson (Nottingham Forest)

    Elliot Anderson vive un verano clave. Titular con Inglaterra junto a Declan Rice, puede brillar en el Mundial y disparar su cotización.

    Manchester United y Manchester City lo siguen de cerca y buscan reforzar su centro del campo. Se habla de una posible oferta de 100 millones de libras (134,5 millones de dólares) para sacarlo del City Ground, pero su talento podría justificar de sobra esa inversión.

  • Brighton & Hove Albion v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Carlos Baleba (Brighton)

    Carlos Baleba casi dejó el Brighton el verano pasado tras el interés concreto del Manchester United, lo que parece haber afectado su rendimiento. Aunque no ha alcanzado el nivel de la temporada 2024-25, se espera que el jugador de 22 años cambie de equipo en las próximas semanas.

    Ahora el United parece haber perdido interés, pese a necesitar reforzar su mediocampo tras la salida de Casemiro. Eso podría beneficiar al Tottenham, pues Roberto De Zerbi desea volver a trabajar con Baleba tras su etapa juntos en la costa sur.

  • Ayyoub Bouaddi Lille 2025-26Getty Images

    Ayyoub Bouaddi (Lille)

    Ayyoub Bouaddi, joya del fútbol francés, brilló la temporada pasada con el Lille ante Real Madrid y Juventus en la Liga de Campeones, con solo 17 años. Este robusto mediocampista defensivo, ideal para el fútbol europeo actual, atrae a varios grandes clubes de cara al mercado de verano.

    PSG parece el favorito, aunque Arsenal, Liverpool y Chelsea también lo siguen. En diciembre renovó con el Lille, una maniobra para elevar su precio. Se espera que su valor suba aún más en el Mundial, donde debutará con Marruecos en lugar de Francia.

  • West Ham United v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Jarrod Bowen (West Ham)

    El descenso del West Ham de la Premier League parece que va a dar lugar a una especie de liquidación total en el London Stadium, aunque la decisión de Nuno Espírito Santo de seguir en el club ha aportado cierta esperanza de un rápido regreso a la máxima categoría desde la Championship. Entre los principales candidatos a abandonar el club se encuentra el capitán, Jarrod Bowen, y el delantero internacional inglés seguramente tendrá una buena demanda en el mercado.

    Solo dos jugadores dieron más asistencias en la Premier League la temporada pasada que Bowen (11), y solo cuatro superaron su total combinado de goles y asistencias (20). A sus 29 años, aún le quedan varios años de nivel alto y querrá demostrar a Thomas Tuchel su talento tras quedarse fuera del Mundial. Se ha especulado con el Manchester United, el Chelsea y el Everton como posibles destinos.

  • Yan Diomande RB Leipzig 2025Getty Images

    Yan Diomande (RB Leipzig)

    Hace un año, Yan Diomande apenas había jugado 10 partidos con el Leganés en La Liga. Sin embargo, tras un ascenso meteórico, el internacional marfileño podría elegir este verano entre varios grandes de Europa, mientras el RB Leipzig espera obtener unos 100 millones de euros (87 millones de libras/116,5 millones de dólares) por su traspaso, después de haber pagado solo 20 millones hace un año.

    Diomande ha sido la revelación de la Bundesliga y fue nombrado Novato del Año tras marcar 13 goles y dar 10 asistencias. Liverpool, del que era aficionado de niño, y PSG lideran la carrera por el jugador de 19 años, aunque otros clubes vigilan su situación.

  • Ederson Atalanta 2025-26Getty Images

    Ederson (Atalanta)

    Desde su exhibición en la final de la Europa League 2024, Ederson parece listo para dejar el Atalanta; todo indica que en verano de 2026, con 26 años, dará el siguiente paso en su carrera.

    El Atlético de Madrid lo quiso fichar en invierno, pero ahora el Manchester United parece haber tomado la delantera: está dispuesto a pagar unos 35 millones de libras (47 millones de dólares) para hacer de Ederson el primer fichaje de la era Michael Carrick.

  • Brentford v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Mateus Fernandes (West Ham)

    A pesar de haber descendido dos veces seguidas con el West Ham, Mateus Fernandes ha llamado la atención del Southampton y de varios equipos de la parte alta de la tabla. Su creatividad y tenacidad, a sus 21 años, lo convierten en un objetivo atractivo para plantillas de Champions.

    El Manchester United, que busca un posible sucesor de Bruno, es el más interesado, aunque Arsenal y PSG también le siguen de cerca. El mediapunta portugués se prepara para dejar el este de Londres.

  • Chelsea v Leeds United - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport

    Enzo Fernández (Chelsea)

    La etapa de Enzo Fernández en el Chelsea parece llegar a su fin este verano, tras uno de los cortejos más públicos de los últimos años. Su evidente coqueteo con el Real Madrid llevó a los Blues a suspenderlo dos semanas en abril; la llegada de Xabi Alonso pareció calmarlo, pero la ausencia de competiciones europeas la próxima temporada fue la gota que colmó el vaso.

    El Madrid está interesado, aunque pagar los 120 millones de libras (161 millones de dólares) que pide el Chelsea es otra cuestión. También se menciona al Manchester City, que lo valoraría para reforzar su centro del campo, ya que su posible nuevo entrenador, Enzo Maresca, conoce bien al jugador de 25 años.

  • Brentford v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Josko Gvardiol (Manchester City)

    Aunque algo olvidado, crecen los rumores de que la etapa de Josko Gvardiol en el Manchester City podría acabar este verano. El central croata se perdió gran parte de la segunda vuelta por lesión, y durante su baja Marc Guehi y Nico O'Reilly se consolidaron en el lateral izquierdo, lo que complica su regreso al once.

    A sus 24 años y con la versatilidad de jugar en el centro o como lateral izquierdo, Gvardiol debería ser uno de los defensas más codiciados de Europa, lo que explica el interés del Bayern de Múnich y el Barcelona.

  • Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    Curtis Jones (Liverpool)

    Es probable que el Liverpool arranque la próxima temporada sin ningún jugador local en la plantilla, ya que Curtis Jones podría salir de Anfield en este inicio de mercado. El centrocampista fue titular en solo 22 partidos de Premier y Champions la pasada campaña, y el club busca venderlo antes de que entre en el último año de su contrato.

    El Inter, campeón de la Serie A, lo sigue, pero ambos clubes aún están lejos de acordar un traspaso que Liverpool valora en más de 30 millones de libras (40,3 millones de dólares).

  • Liverpool v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ibrahima Konaté (Liverpool)

    Ibrahima Konaté dejará el Liverpool este verano: las negociaciones para renovar su contrato han vuelto a estancarse, así que se irá gratis cuando venza en junio.

    El interés del Real Madrid ha bajado tras su temporada con errores en Merseyside, y pocos clubes se han acercado al defensa de 27 años. Pero eso puede cambiar pronto, pues en su mejor versión Konaté sigue siendo un jugador de alto nivel.

  • Bournemouth v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Junior Kroupi (Bournemouth)

    Junior Kroupi llegó al Bournemouth sin hacer mucho ruido y batió el récord de la Premier League de más goles marcados por un adolescente en su primera temporada; su tanto contra el Manchester City, que ayudó al Arsenal a ganar el título, fue el decimotercero de su magnífica campaña en la costa sur.

    No obstante, los seguidores temen que la 2025-26 sea su única temporada en el Vitality Stadium, pues Arsenal y Chelsea ya lo vigilan. El club confía en que la promesa de minutos en su debut europeo le convenza, pero su futuro aún es incierto.

  • Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Robert Lewandowski (Barcelona)

    Antes incluso de confirmarse su salida del Barcelona a principios de mayo, se daba por hecho que Robert Lewandowski dejaría el Camp Nou al terminar su contrato este verano. Muchos esperaban que fichara por la Liga Profesional de Arabia Saudí o la MLS. Sin embargo, su carrera en Europa podría continuar.

    Se menciona a la Juventus y al Chelsea como destinos, pero sus altos salarios podrían ser un obstáculo, ya que ambos equipos se quedaron fuera de la Liga de Campeones.

  • Newcastle United v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Tino Livramento (Newcastle)

    La no clasificación del Newcastle para la Liga de Campeones le obliga a vender jugadores este verano para cumplir con las normas financieras. Anthony Gordon ya ha salido de St James' Park y Tino Livramento, relacionado con una salida desde la temporada pasada, podría seguirle si se mantiene el interés de otros clubes.

    Manchester City y Arsenal han mostrado interés en el exjugador de la cantera del Chelsea, aunque su historial de lesiones podría complicar las negociaciones.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDAFP

    Marcus Rashford (Manchester United)

    Durante gran parte de la temporada, la permanencia de Marcus Rashford en el Barcelona parecía segura. El delantero del Manchester United ha brillado en su cesión en el Camp Nou y los 30 millones de euros (26 millones de libras/35 millones de dólares) acordados no parecen un obstáculo. Sin embargo, los fichajes del Barça este verano han sembrado dudas: el club podría devolverlo a Old Trafford.

    Con la llegada de Anthony Gordon y las ofertas por Julián Álvarez, parece que no hay sitio para Rashford en la delantera de Hansi Flick, a menos que se produzca una venta inesperada. Así pues, el internacional inglés podría volver al limbo, sobre todo si Michael Carrick comparte la opinión de Rubén Amorim sobre sus perspectivas en Manchester.

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Rodri (Manchester City)

    Tras la salida de Pep Guardiola, el Manchester City planea fichar centrocampistas este verano y podría poner a Rodri en el mercado, ya que su contrato entra en su último año. En los últimos tiempos el club ha preferido que sus estrellas agoten sus contratos antes que venderlas a bajo precio, pero Rodri tiene pretendientes si el subcampeón de la Premier decide recaudar fondos con su traspaso.

    El interés del Real Madrid por Rodri es público. Aunque el club prefiere fichajes libres, dos años sin títulos y la llegada de José Mourinho podrían forzar a Florentino Pérez —si renueva su mandato— a modificar esa política. Llevar al ganador del Balón de Oro 2024 al Bernabéu sería un gran golpe, aunque Rodri no ha mostrado la misma regularidad desde que se rompió el ligamento cruzado anterior hace 18 meses.

  • FBL-EUR-C3-FREIBURG-ASTON VILLA-FINALAFP

    Morgan Rogers (Aston Villa)

    El resumen de las mejores jugadas de Morgan Rogers en la temporada 2025-26 merece la pena: el centrocampista del Aston Villa marcó goles espectaculares y cerró su gran campaña con otro tanto en la final de la Europa League. Sus 14 goles y 11 asistencias podrían incluirlo en el once inicial de Inglaterra para el Mundial, por delante de Jude Bellingham, y su gran estado de forma ha atraído a otros clubes.

    El Arsenal prepara una oferta millonaria, pero el Villa no facilitará su salida, ya que la vuelta a la Champions League supone un importante ingreso económico.

  • Sunderland v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Cristian Romero (Tottenham)

    Cristian Romero renovó por cuatro años con el Tottenham el verano pasado, pero podría marcharse solo 12 meses después. Kevin Danso y Micky van de Ven brillaron al final de la temporada, mientras que Marcos Senesi llega del Bournemouth y Luka Vuskovic regresa tras su cesión en el Hamburgo; así, Roberto De Zerbi tiene exceso de centrales.

    Además, el central criticó dos veces a la directiva y, en la última jornada, intentó volver a Argentina en vez de apoyar al equipo, lo que tensó aún más su relación con el club. La afición, harta de su falta de disciplina, apenas notaría su marcha. El Atlético de Madrid, como el curso pasado, sigue atento.

  • Liverpool FC v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    Mohamed Salah (Liverpool)

    Antes de la ventana de fichajes de enero, pareció que la carrera de Mohamed Salah en el Liverpool llegaba a su fin. Aunque el delantero arregló sus diferencias con el entrenador Arne Slot tras confesar que creía que lo obligaban a irse después de tres partidos en el banquillo, su salida al final de la temporada parecía inevitable.El egipcio dejaría Anfield al terminar la temporada, y así fue: el club lo dejó marchar un año antes de que venciera su contrato.

    Los clubes de la Liga Profesional Saudí, ávidos de fichar al futbolista árabe más destacado, no deberían tener problemas para cerrar el acuerdo antes del inicio de la próxima temporada.

  • Sunderland v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Savinho (Manchester City)

    Savinho estuvo cerca de fichar por el Tottenham el verano pasado, en medio del interés del Manchester City por Rodrygo. Ninguna de las dos operaciones se concretó, y el brasileño no mejoró su situación en el Etihad Stadium, donde además llegó Antoine Semenyo en enero.

    Por ello, el internacional brasileño de 22 años podría marcharse en busca de la titularidad, y los Spurs siguen interesados en llevarlo al norte de Londres para reforzar su ataque.

  • Manchester City v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    Bernardo Silva (Manchester City)

    Bernardo Silva, de 31 años, sigue mostrando energía y calidad, como demostró al final de su etapa en el Manchester City. Aunque se mencionó un fichaje por Arabia Saudí, el portugués aún tiene mucho que aportar en Europa.

    El Atlético de Madrid quiere su experiencia para el centro del campo de Diego Simeone, pero tras años de rumores que le vinculaban con el Barcelona, el propio Bernardo ansía fichar por fin por el Camp Nou.

  • AZ Alkmaar v NEC Nijmegen - Dutch KNVB BekerGetty Images Sport

    Kees Smit (AZ Alkmaar)

    Desde su llegada al primer equipo del AZ Alkmaar, a Kees Smit lo comparan con Kevin De Bruyne, no solo por el parecido físico con la exestrella del Manchester City. Este centrocampista creativo, con gran visión de juego y un excelente control del balón, ya forma parte de la selección holandesa tras brillar en la Eredivisie.

    En el último año, casi todos los grandes clubes europeos han seguido al mediocampista de 20 años, y Real Madrid, Chelsea y Newcastle suenan como los más interesados en ficharlo.

  • RC Celta de Vigo v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Aurelien Tchouameni (Real Madrid)

    El fichaje de centrocampistas es prioritario para el Real Madrid este verano, pero eso no impide que pueda vender a un jugador clave si llega la oferta adecuada. El más vulnerable parece ser Aurélien Tchouameni, pues aún no está claro cómo le ve el vestuario tras sus altercados con Fede Valverde a principios de mayo.

    José Mourinho podría preferir evitar tensiones a su regreso al Bernabéu, así que Tchouameni podría salir. Se rumorea que el Manchester United está interesado en el mediocampista de 26 años.

  • Newcastle United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Sandro Tonali (Newcastle)

    El último día del mercado de enero se informó que el Arsenal valoraba fichar a Sandro Tonali. Aunque los Gunners no concretaron el traspaso, ese interés inició la planificación de la salida del italiano del Newcastle este verano.

    La falta de clasificación europea de los Magpies ha acelerado la necesidad de vender, y ahora el Manchester United se ha sumado al Arsenal en la pugna por el exjugador del AC Milan, de 26 años.

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    James Trafford (Manchester City)

    James Trafford volvió el pasado verano al Manchester City, el club de su infancia, con la esperanza de ser el portero titular. Sin embargo, Gigi Donnarumma le arrebató el puesto tras solo tres partidos. Aunque Trafford contribuyó a los dos títulos coperos del City, necesita jugar con regularidad para consolidarse como futuro guardameta de la selección inglesa.

    El Newcastle casi lo fichó del Burnley hace un año y podría intentarlo de nuevo, aunque el Aston Villa y el Tottenham también lo siguen.

  • Real Madrid CF v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Vinicius Jr. (Real Madrid)

    Desde hace 18 meses se rumorea que Vinicius Jr. podría fichar por un club saudí por una suma astronómica. Su salida del Real Madrid pareció inminente tras su desencuentro con Xabi Alonso. En noviembre se informó que el brasileño rechazaba negociar la renovación, pese a que su contrato vence en 2027.

    Como aún no firma la extensión, el club podría venderlo o arriesgarse a perderlo gratis dentro de un año. Además, su salida podría ser positiva, pues parece que él y Kylian Mbappé no brillan juntos, y aún no se sabe cómo reaccionará Vinicius al fichaje de José Mourinho como entrenador, tras la polémica por los supuestos insultos racistas que recibió del técnico en el partido contra el Benfica en febrero.

  • Juventus FC v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    Dusan Vlahovic (Juventus)

    Dusan Vlahovic, uno de los posibles agentes libres más interesantes, no ha cumplido las expectativas tras su fichaje por la Juventus por 70 millones de euros en enero de 2022. El internacional serbio ha marcado 68 goles en 168 partidos con los bianconeri y ha perdido protagonismo progresivamente durante sus cuatro años en Turín, por lo que planea marcharse este verano.

    Aun así, su nombre suena en Barcelona, Bayern de Múnich y Tottenham, lo que le abriría un buen mercado para relanzar su carrera a los 26 años.

  • Crystal Palace v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    Adam Wharton (Crystal Palace)

    Los hinchas del Crystal Palace están acostumbrados a ver partir a sus estrellas, pero tras las salidas de Eberechi Eze y Marc Guehi en el último año, les costará aceptar la posible marcha del mediocampista Adam Wharton este verano.

    Sin embargo, el internacional inglés tiene muchos admiradores: Real Madrid, Manchester United y Liverpool siguen de cerca a este maestro del pase de 22 años. El Palace probablemente se mantendrá firme en las negociaciones, ya que le quedan tres años de contrato, pero otra salida de alto perfil de Selhurst Park podría producirse antes de fin de año.