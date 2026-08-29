Álvarez ha rechazado categóricamente la oportunidad de protagonizar un sorprendente regreso al Etihad Stadium, según Cadena SER. El Manchester City se puso en contacto con el Atlético para expresar su interés en volver a fichar a su antiguo delantero, pero Álvarez comunicó al campeón de la Premier League que no tiene ningún deseo de regresar a Mánchester antes incluso de que pudiera presentarse una oferta oficial.

La firme negativa del jugador de 26 años llega en un momento en el que sigue inmerso en un tenso pulso con el Atlético de Madrid en lo que se ha convertido en el mayor culebrón del mercado de fichajes veraniego. A pesar de ser el objetivo prioritario del Arsenal y el fichaje soñado en el norte de Londres, el delantero también ha rechazado al Arsenal en numerosas ocasiones.