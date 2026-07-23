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Transfer sagas GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Julian Álvarez, Bruno Guimaraes y las 10 sagas de fichajes más sonadas que aún quedan por resolverse antes de que termine el mercado de verano

Analysis
Premier League
Julián Álvarez
B. Guimaraes
M. Olise
Enzo Fernández
M. Salah
M. Rashford
Rodri
Y. Diomande
A. Bouaddi
A. Scott
Manchester United
Manchester City
Real Madrid
Arsenal
Chelsea
Bayern Múnich
Paris Saint-Germain
Liverpool
Atlético Madrid
Newcastle
Primera División
Bundesliga
Ligue 1

El Mundial ya acabó y, con los amistosos de pretemporada a punto de empezar, la nueva temporada de clubes se nos viene encima. Los directivos están nerviosos con los fichajes, y los entrenadores quieren saber qué jugadores tendrán disponibles en las próximas semanas.

Algunos fichajes son más difíciles de cerrar y cada verano hay sagas que se eternizan hasta el último momento del mercado. Este año no es la excepción: la perturbación causada por el Mundial deja más grandes nombres con futuro incierto de lo habitual en esta fase de la temporada baja.

¿Quiénes serán los protagonistas de la segunda mitad del mercado, cuando al fin confirmen su futuro? GOAL repasa los 10 jugadores que aún buscan solución.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-TOTTENHAMAFP

    Julian Álvarez

    La palabra «saga» se inventó para historias como las que han rodeado a Julián Álvarez este verano. Desde hacía tiempo se daba por hecho que el delantero argentino abandonaría el Atlético de Madrid tras no haber conseguido ningún título en la temporada 2025-26, pero nadie podría haber previsto el drama que ha rodeado a Álvarez hasta ahora.

    El Barcelona, que busca un ‘9’ tras la salida de Robert Lewandowski, parece su destino más probable; sin embargo, la relación entre ambos clubes se tensó cuando el Atlético respondió a las noticias sobre el interés blaugrana asegurando en redes que sus ofertas por Lamine Yamal y Pedri eran irrisorias. Desde entonces se desató una guerra de palabras y las ofertas del Barça siguen por debajo de lo que pide el Atlético.

    Aprovechando el momento, el Real Madrid anunció a principios de junio que el Atlético había rechazado su oferta de 150 millones de euros (129 millones de libras/173 millones de dólares) por Álvarez, aunque muchos en España creen que la puja blanca no era del todo seria y buscaba molestar a sus rivales catalanes.

    Mientras, el Arsenal sigue vinculado al jugador, pues los Gunners quieren reforzar la plantilla tras la salida de Viktor Gyokeres, pese a ganar la Premier la pasada temporada. El propio Álvarez ha manifestado su deseo de marcharse, y se informa que Diego Simeone ya se prepara para seguir sin él, aunque el Atlético insiste en que no lo venderá. Así pues, la historia puede alargarse.

    • Anuncios
  • Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ayyoub Bouaddi

    Aunque el Mundial estuvo marcado por las grandes estrellas, Ayyoub Bouaddi aprovechó su oportunidad con Marruecos y se convirtió en uno de los descubrimientos del torneo. Su futuro ya generaba interés, pues los principales clubes europeos lo seguían antes de su debut en Norteamérica.

    Se creía que el PSG lideraba la puja, con Arsenal, Chelsea y Real Madrid también interesados, pero ahora parece que el Manchester City se ha adelantado. Según informes, Bouaddi ya acordó términos personales con el City, aunque el Lille pide 100 millones de euros (85,5 millones de libras/114 millones de dólares), un obstáculo para el club inglés.

  • RB Leipzig v Borussia Mönchengladbach - BundesligaGetty Images Sport

    Yan Diomande

    Yan Diomande, joven revelación del Mundial, ha protagonizado rumores de fichaje durante seis meses. Su salida del RB Leipzig parece formalidad tras una primera temporada impresionante en Alemania.

    Nombrado Novato del Año en la Bundesliga, su desborde por las bandas lo puso en la mira de los grandes de Europa, aunque Liverpool y PSG tomaron la delantera cuando se abrió el mercado. Los Reds ofrecieron 80 millones de euros (68 millones de libras/91 millones de dólares) por el jugador de 19 años, pero el Leipzig rechazó la propuesta. Eso pareció allanar el camino del PSG para sumarlo a su arsenal ofensivo.

    Sin embargo, la negociación entre el campeón de Europa y el Leipzig se ha estancado: el club alemán pide al menos 100 millones de euros (85,5 millones de libras/114 millones de dólares) por un jugador que costó una quinta parte hace un año.

    El jugador cree que acabará fichando por otro equipo, aunque hoy hay más incertidumbre sobre su futuro que hace unas semanas.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Enzo Fernández

    Enzo Fernández, autor de goles clave ante Egipto e Inglaterra en las eliminatorias, pasará a la historia del Mundial 2026 por su expulsión en la final, que contribuyó a la derrota de Argentina.

    Su expulsión en Nueva Jersey cerró una temporada turbulenta: brilló en el Chelsea, pero los Blues lo sancionaron dos semanas por coquetear con el Real Madrid. La llegada de Xabi Alonso quizá lo hizo recapacitar, aunque durante meses pareció querer marcharse de Stamford Bridge.

    Los fichajes de Morgan Rogers y otros centrocampistas indican que el Chelsea se prepara para seguir sin él. Pero el Madrid, ahora bajo la influencia de José Mourinho, no parece dispuesto a formalizar su interés, lo que deja al jugador de 25 años en el limbo.

    Así, el futuro del centrocampista sigue en el aire, igual que Pau Cubarsi tras su choque con el exjugador del Benfica en la final.

  • Newcastle United v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    Bruno Guimaraes

    El Newcastle ha vivido otra ventana de fichajes desalentadora: tras la marcha de Anthony Gordon y Sandro Tonali, el Aston Villa les ganó la partida por Johan Manzambi y el Liverpool por Víctor Muñoz. Ahora, la posible salida de Bruno Guimaraes aumenta la preocupación en Tyneside.

    El carismático capitán ha expresado su deseo de dejar St. James’ Park y fichar por el Arsenal, cuyo primer ofrecimiento de 55 millones de libras (73,6 millones de dólares) fue rechazado a finales de junio. Los Gunners siguen negociando, aunque se cree que el Newcastle valora al internacional brasileño en cerca de 100 millones de libras (134 millones de dólares), pues ya no necesita vender tras la recaudación de este verano.

    Eddie Howe no quiere revivir la saga de Alexander Isak, que rechazó entrenar mientras se negociaba su traspaso al Liverpool hasta el último día. Por eso, lo más probable es que todo se resuelva antes del inicio de la temporada.

  • FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    Michael Olise

    Si se concreta, sería el fichaje del verano, o quizá de la década.

    La gran temporada de Michael Olise con el Bayern ha atraído la atención de Florentino Pérez y el Real Madrid, que, según los rumores, estarían dispuestos a pagar 223 millones de euros (190 millones de libras/255 millones de dólares) para ficharlo y convertirlo en el jugador más caro de la historia.

    De concretarse, superaría el récord que el PSG pagó por Neymar en 2017 y catapultaría a Olise, quien hace dos años jugaba en el Crystal Palace, a una nueva dimensión de fama mundial. Sin embargo, convencer al Bayern de venderlo no será fácil: en Baviera lo ven como el futuro líder de una nueva era en el Allianz Arena.

    Kylian Mbappé ya intentó convencerlo durante el Mundial, y todo indica que el jugador está dispuesto a fichar por el Madrid. Podríamos estar ante un momento decisivo en la historia de los traspasos.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Marcus Rashford

    En mayo, el futuro de Marcus Rashford parecía claro: tras brillar en su cesión al Barcelona, se daba por hecho que el club catalán pagaría los 30 millones de euros (25,6 millones de libras/34,3 millones de dólares) acordados con el Manchester United.

    Sin embargo, menos de quince días después de que terminara la temporada, el Barça realizó un gran desembolso por Anthony Gordon, compañero de Rashford en la selección inglesa, y pronto quedó claro que no se quedarían con el jugador de 28 años de forma definitiva. Desde entonces, Rashford ha estado ausente por el Mundial, pero el United pronto tendrá que tomar una decisión sobre su futuro.

    Venderlo beneficiaría económicamente a los «Diablos Rojos», pero Michael Carrick aún no ha aclarado si lo quiere de vuelta. El propio Rashford tampoco se ha pronunciado.

    De confirmarse su salida, el Tottenham es el club más interesado, aunque otros podrían sumarse si se despeja su futuro en Old Trafford.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Rodri

    Rodri, Balón de Oro del Mundial, recuperó su mejor nivel y guió a España al título, silenciando los rumores de declive tras su lesión de ligamento cruzado anterior en 2024. Su regreso avivará aún más los rumores sobre su futuro en el Manchester City.

    El Real Madrid lleva un año vinculado a Rodri para resolver sus problemas en el centro del campo tras las salidas de Kroos y Modrić. Florentino Pérez admira al mediocentro, que tiene solo un año más de contrato con el City.

    Dado el gusto del Madrid por fichar agentes libres de alto perfil, se esperaba su movimiento en 2027. Sin embargo, tras dos temporadas sin títulos y con Mourinho al mando, podría acelerar la operación, aunque eso vacíe las arcas del Bernabéu.

  • Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mohamed Salah

    A pesar de lo avanzado del mercado de fichajes, aún quedan agentes libres de renombre como John Stones, Leon Goretzka y Dusan Vlahovic. Pero el más destacado es Mohamed Salah, que planea su futuro tras dejar el Liverpool.

    Tras un Mundial en el que Egipto llegó a octavos y cayó ante Argentina, el jugador ya puede valorar su futuro. Se esperaba su fichaje por la Liga Profesional de Arabia Saudí, pero, con 34 años, podría buscar seguir en Europa si llega una oferta.

  • Arsenal v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Alex Scott

    La capacidad del Bournemouth para sobreponerse a la venta de sus mejores jugadores es impresionante, pero tras clasificarse por primera vez para Europa, los Cherries quieren un mercado de fichajes sin desprenderse de sus joyas. Sin embargo, este verano su fortaleza se pone a prueba ante el interés de varios clubes por Alex Scott.

    El internacional sub-21 inglés se consolidó como uno de los mejores centrocampistas de la Premier la pasada temporada y fue convocado con la selección absoluta. Ahora Chelsea, Manchester United y Arsenal buscan ficharlo para reforzar su medio campo.

    El Bournemouth negocia una renovación, pero la presión de los grandes y los fichajes millonarios de otros mediocampistas complica su objetivo.