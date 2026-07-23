Julian Álvarez, Bruno Guimaraes y las 10 sagas de fichajes más sonadas que aún quedan por resolver antes de que termine el mercado de verano

La palabra «saga» se inventó para historias como las que han rodeado a Julián Álvarez este verano. Desde hacía tiempo se daba por hecho que el delantero argentino abandonaría el Atlético de Madrid tras no haber conseguido ningún título en la temporada 2025-26, pero nadie podría haber previsto el drama que ha rodeado a Álvarez hasta ahora.

El Barcelona, que busca un ‘9’ tras la salida de Robert Lewandowski, parece su destino más probable; sin embargo, la relación entre ambos clubes se tensó cuando el Atlético respondió a las noticias sobre el interés blaugrana asegurando en redes que sus ofertas por Lamine Yamal y Pedri eran irrisorias. Desde entonces se desató una guerra de palabras y las ofertas del Barça siguen por debajo de lo que pide el Atlético.

A principios de junio el Real Madrid anunció que el Atlético había rechazado sus 150 millones de euros (129 millones de libras/173 millones de dólares) por Álvarez; muchos creen que la oferta era más para molestar a los culés que otra cosa.

Mientras, el Arsenal sigue interesado en Álvarez para reforzar su ataque tras la salida de Viktor Gyokeres, pese a ganar la Premier la pasada temporada. El jugador ha manifestado su deseo de marcharse, y Diego Simeone ya prepara la vida sin su compatriota, aunque el Atlético insiste en que no lo venderá. La telenovela, por tanto, puede alargarse.