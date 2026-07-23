Julian Álvarez, Bruno Guimaraes y las 10 sagas de fichajes más sonadas que aún quedan por resolver antes de que termine el mercado de verano

En mayo, el futuro de Marcus Rashford parecía claro: tras brillar en su cesión al Barcelona, se daba por hecho que el club catalán pagaría los 30 millones de euros (25,6 millones de libras/34,3 millones de dólares) acordados con el Manchester United.
Sin embargo, menos de quince días después de que terminara la temporada, el Barça realizó un gran desembolso por Anthony Gordon, compañero de Rashford en la selección inglesa, y pronto quedó claro que no se quedarían con el jugador de 28 años de forma definitiva. Desde entonces, Rashford ha estado ausente por el Mundial, pero el United pronto tendrá que tomar una decisión sobre su futuro.
Venderlo beneficiaría económicamente a los «Diablos Rojos», pero Michael Carrick aún no ha aclarado si lo quiere de vuelta. El propio Rashford tampoco se ha pronunciado.
De confirmarse su salida, el Tottenham es el club más vinculado a su fichaje, aunque otros podrían sumarse si se despeja su futuro en Old Trafford.