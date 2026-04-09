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Julian Álvarez admite haberse inspirado en Lionel Messi tras marcar un increíble gol de falta con el Atlético de Madrid contra el Barcelona
Inspiración del mejor de todos los tiempos
Álvarez, estrella del Atlético, fue el héroe de la noche: su gol justo antes del descanso dio al equipo de Diego Simeone una ventaja vital de 2-0 en la ida de cuartos de la Champions. El delantero admitió que recordó un tanto de Messi ante el Liverpool en 2019.
«He visto varias veces el gol de Messi al Liverpool aquí [en mayo de 2019], pero no estaba seguro de que entrara en esa esquina», declaró Álvarez a ESPN. «Cuando golpeas el balón, lo sabes. Ayer entrené y no metí ni uno; lo importante era hoy».
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Se intensifican los rumores sobre fichajes
El espectacular gol de Álvarez ha avivado los rumores sobre su futuro. Aunque tiene contrato con el Atlético hasta 2030, el exjugador del Manchester City figura, según diversos medios, en la lista del Barcelona, que busca un sucesor a largo plazo para Robert Lewandowski. Se asegura que el presidente Joan Laporta lo ve como el fichaje estrella ideal.
Además, el Arsenal lo considera para reforzar su ataque, y ya suma 18 goles esta temporada.
Cerezo lanza una advertencia para que no se interfiera
A pesar del interés europeo, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, afirmó que el club no piensa vender. Con su habitual franqueza, recordó que el poder está en la directiva madrileña por la duración del contrato del jugador.
«Si un jugador tiene contrato con un equipo y aún le quedan muchos años, dime tú qué puede pasar. En ese caso, más vale que pienses que soy Dios, y hasta que yo le diga que se vaya, no se va a ir», declaró Cerezo esta semana.
- AFP
Centrémonos en el partido de vuelta
Pese a los rumores en la sala de juntas, Álvarez se mantiene enfocado en cerrar la eliminatoria contra el Barça. El Atlético regresará al Metropolitano la próxima semana con una ventaja de dos goles, gracias a la brillantez de Álvarez y al tanto de Alexander Sorloth, pero el mejor del partido prefiere no dejarse llevar aún por el entusiasmo.
«Estoy en buena forma», afirmó Álvarez. «Me siento bien y se acerca lo más importante de la temporada. Debemos seguir trabajando duro; nos esperan grandes cosas. Aún no ha terminado. Sabemos qué tipo de equipo es el Barça. Tenemos la ventaja y debemos aprovechar el apoyo de nuestra afición».