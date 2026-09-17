Las consecuencias del prolongado culebrón de fichajes protagonizado por Alvarez empiezan a reflejarse en cambios importantes entre bastidores. Según informa Onda Cero, el internacional argentino está considerando seriamente separar sus caminos de los de su agente de toda la vida, Fernando Hidalgo. Hidalgo ha representado al delantero durante toda su carrera, pero la reciente fricción entre el jugador, el Atletico Madrid y el posible pretendiente Barcelona habría roto la relación de confianza entre ambas partes.

Se dice que Alvarez ya ha mantenido conversaciones preliminares con The Elegant Game, una agencia dirigida por la exestrella del Paris Saint-Germain Javier Pastore. La agencia ya representa al gran amigo de Alvarez y compañero internacional Enzo Fernandez, lo que podría facilitar una transición cómoda para el delantero.