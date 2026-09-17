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Athletic Club v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traducido por

Julián Álvarez, a punto de separarse de su agente de toda la vida tras la ruptura con el Atlético de Madrid y el caos por su traspaso al Barcelona

Julián Álvarez
Atlético Madrid
Barcelona
Primera División

Julián Alvarez estaría dispuesto a hacer un cambio importante en su círculo más cercano tras un caótico mercado de fichajes de verano que tensó su relación con el Atlético de Madrid. El delantero argentino está considerando separarse de su representante de toda la vida mientras busca dejar atrás un periodo de intensa fricción fuera de los terrenos de juego.

  • La tensión se desborda tras la saga del verano

    Las consecuencias del prolongado culebrón de fichajes protagonizado por Alvarez empiezan a reflejarse en cambios importantes entre bastidores. Según informa Onda Cero, el internacional argentino está considerando seriamente separar sus caminos de los de su agente de toda la vida, Fernando Hidalgo. Hidalgo ha representado al delantero durante toda su carrera, pero la reciente fricción entre el jugador, el Atletico Madrid y el posible pretendiente Barcelona habría roto la relación de confianza entre ambas partes.

    Se dice que Alvarez ya ha mantenido conversaciones preliminares con The Elegant Game, una agencia dirigida por la exestrella del Paris Saint-Germain Javier Pastore. La agencia ya representa al gran amigo de Alvarez y compañero internacional Enzo Fernandez, lo que podría facilitar una transición cómoda para el delantero.

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    La cúpula del Atleti culpa a la representación

    En el Metropolitano, la cúpula no ha tenido reparos a la hora de señalar a la actual representación de Alvarez. El club cree que la confusión en torno a un posible traspaso al Barcelona y la posterior fricción durante las negociaciones contractuales se vieron agravadas por influencias externas. El consejero delegado del Atletico Madrid, Miguel Angel Gil Marin, fue especialmente contundente con la situación y expresó su preocupación por cómo se estaba gestionando al jugador en pleno apogeo de la locura del mercado de fichajesJulian Alvarez está considerando separarse del agente Fernando Hidalgo tras un verano de tensión con Atletico Madrid y Barcelona.

    Al abordar el asunto, el directivo del Atletico no se mordió la lengua en su valoración del estado mental del jugador y del papel desempeñado por quienes le rodeaban. Gil Marin afirmó: «Julian está realmente muy mal. Ha habido personas que se han encargado de engañarle, de confundirle».

  • Presión del entorno del jugador

    Alvarez atraviesa actualmente una grave crisis en el Atlético de Madrid, con su relación con la afición del club en un punto de ruptura. Pese a llegar con grandes expectativas, el delantero argentino ha sido recientemente objeto de fuertes pitos y abucheos por parte de los seguidores tras su aparente deseo de buscar una salida. Su tenso lenguaje corporal, su visible descontento sobre el terreno de juego y su costumbre de marcharse directamente al túnel después de quedarse en el banquillo han generado una fricción significativa dentro de la plantilla, lo que deja al técnico Diego Simeone ante un enorme desafío táctico y emocional para reintegrar al delantero.

    Aunque todavía no se ha tomado una decisión final, Mundo Deportivo informa de que personas cercanas a Alvarez llevan tiempo instando al internacional argentino a hacer un cambio, al considerar que Hidalgo ha gestionado mal la carrera del delantero y sus asuntos fuera del campo durante un periodo turbulento.

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  • Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Falta de impacto antes del crucial derbi de Madrid

    A Alvarez le ha costado encontrar minutos en medio de la incertidumbre actual y, hasta ahora esta temporada, solo ha disputado tres partidos en todas las competiciones con el Atlético de Madrid. La única contribución directa de gol del argentino durante este periodo de escasez llegó en la Champions League, donde dio una asistencia en la derrota por 2-1 ante el Liverpool.

    El drama fuera del campo llega en un momento delicado, ya que el Atlético se prepara para recibir al eterno rival, el Real Madrid, en el derbi del domingo. El equipo de Simeone ocupa actualmente la tercera plaza de LaLiga con 13 puntos, a solo dos del Real Madrid, segundo clasificado, mientras busca recortar distancias con su vecino de ciudad.

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