Kounde ha expresado su determinación de recuperar su condición de titular indiscutible tras un periodo alejado de los terrenos de juego. El jugador de 27 años fue alineado de inicio por Flick para el duelo ante el Getafe, en lo que supuso su primera aparición después de una racha de tres partidos consecutivos de LaLiga en los que no disputó ni un solo minuto. Kounde respondió a su reciente ostracismo de la mejor manera posible, al marcar el tercer gol en una convincente victoria por 3-0 sobre el equipo de Jose Bordalas.

Después del partido, el francés no ocultó su satisfacción por volver a estar en plena acción y contribuir a otros tres puntos para el líder de la liga. "Me encuentro bien físicamente y mentalmente también estoy en el lugar adecuado. Estoy trabajando duro para recuperar mi posición y mi nivel y para ayudar. Me siento bien en todos los sentidos", dijo, tal y como recoge Mundo Deportivo.